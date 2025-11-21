জাতীয় সড়কে দাউ দাউ করে জ্বলল ট্যাঙ্কার, দেখুন ভিডিয়ো - JALPAIGURI HIGHWAY FIRE INCIDENT
Published : November 21, 2025 at 2:35 PM IST
চলন্ত ট্যাঙ্কারে আগুন ! বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে 27 নং জাতীয় সড়কের দোমহনী ও তিস্তা সেতুর মাঝামাঝি জায়গায় ৷ এই ঘটনার খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি ও জলপাইগুড়ি দমকল কেন্দ্র থেকে দমকলের দু'টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ কিন্তু গাড়িটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে ৷ গাড়ির চালক কোনও প্রকারে গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বাঁচায় ৷
এই ঘটনায় 27 নং জাতীয় সড়কের একটি লেনে যানবাহন চলাচল দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকে ৷ এই অগ্নিকাণ্ডের কারণ কী, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ ও দমকল আধিকারিকরা ৷ যদিও এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি ৷
স্থানীয় সূত্রে খবর, শিলিগুড়ির দিক থেকে একটি ট্রাক সোলার প্যানেলের বেশ কিছু সামগ্রী নিয়ে অসমের দিকে যাচ্ছিল ৷ গভীর রাতে জলপাইগুড়ির তিস্তা সেতু পার হতেই দোমহনী এলাকায় ট্রাকটির চালক দেখতে পায় গাড়ির পিছন দিকে আগুন লেগেছে ৷ মুহূর্তের মধ্যে পুরো গাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে ৷ প্রচণ্ড শব্দ হয় ৷ সেই শব্দে এলাকার বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ময়নাগুড়ি ও জলপাইগুড়ি কোতয়ালি থানার পুলিশ ৷ জাতীয় সড়কে একটি লেন বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷
