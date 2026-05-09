WATCH LIVE: বাংলার নয়া মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বিগ্রেডে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL CM OATH CEREMONY

শপথ নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 9, 2026 at 10:49 AM IST

অঙ্গ, কলিঙ্গের পর বঙ্গ জয় করেছে বিজেপি। আজ 25শে বৈশাখ ৷ বিশ্বকবির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীর দিনই বাংলায় নতুন সরকার গঠন বিজেপির ৷ রাজ্যের নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আজ শপথ নিচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ পাঁচ দশক পর বছর জেলা থেকে মুখ্যমন্ত্রী পেতে চলেছে রাজ্য ৷ এর আগে 1971 সালে শেষবার জেলা থেকে অজয় মুখোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখেছিলেন রাজ্যবাসী ৷ কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ অনুষ্ঠানে হাজির রয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব থেকে অন্যান্য রাজ্যের একাধিক মুখ্যমন্ত্রীরা ৷ শুক্রবার বিকেলে পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর নাম ঘোষণা করার পরে, সন্ধ্যায় তিনি কলকাতায় লোকভবনে গিয়ে রাজ্যপাল আরএন রবির হাতে সরকার গড়তে চেয়ে একটি চিঠি তুলে দেন ৷ সঙ্গে ছিলেন দলের রাজ্যের শীর্ষ নেতারা। ব্রিগেড চত্বরে আজ নিরাপত্তার কড়াকড়ি ৷ জেলা থেকে দলে দলে ব্রিগেডের উদ্দেশে যাত্রা বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের। শপথের দিন ব্রিগেডের মাঠেও ঝালমুড়ির স্টল, উপচে পড়া ভিড় দোকানে ৷ বিগ্রেড থেকে বিজেপির 

ETV Bharat Bangla Team

