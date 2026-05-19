WATCH LIVE: শেষ প্রচারে ফলতায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : May 19, 2026 at 1:32 PM IST|
Updated : May 19, 2026 at 1:44 PM IST
আগামী 21 মে ফলতায় পুনর্নির্বাচন ৷ 24 তারিখ ফলতার নির্বাচনের ভোট গণনা ৷ নির্বাচনে বেনিয়মের অভিযোগে ফলতার পুরো ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াই বাতিল ঘোষণা করেছিল নির্বাচন কমিশন ৷ আগামী বৃহস্পতিবার ফলতায় পুনরায় ভোটগ্রহণ হবে ৷ তার আগে আজই প্রচারের শেষ দিন ৷ আজ দিনভর ফলতায় বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পণ্ডার সমর্থনে প্রচার করছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে ফলতায় পুরোদমে আজ দিনভর প্রচার করবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ দেবাংশু পণ্ডার সমর্থনে আজ ফতেপুর থেকে নির্বাচনী প্রচার করছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ মঙ্গলবার সকালে প্রথমে ফলতায় বাণেশ্বরে শিবমন্দিরে পুজো দেন মুখ্যমন্ত্রী । এরপর তিনি ভোট পরবর্তী হিংসায় নিহত বিজেপি কর্মীদের বাড়ি যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর । সেখানেই মধ্যাহ্নভোজ সারবেন মুখ্যমন্ত্রী । বাণেশ্বর থেকে ফলতা বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত শুভেন্দু অধিকারীর রোড-শো সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
