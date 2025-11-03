অসংখ্য বল-6 ফুট ব্যাটে বালির ভাস্কর্যে মহিলা ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন সুদর্শনের - INDIAN WOMENS CRICKET TEAM
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 3, 2025 at 2:41 PM IST
ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন জানাতে অসংখ্য বল ব্যবহার করে বালির ভাস্কর্য তৈরি করলেন ওড়িশার শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়ক । 2025 বিশ্বকাপ জয়ের জন্য হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোম্পানিকে অভিনন্দন জানাতে পুরীর সমুদ্র সৈকতে বালি শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়ক এক অনন্য বালির ভাস্কর্য তৈরি করেন । এই শিল্পকর্মের মধ্যে তিনি লেখেন,"অভিনন্দন ! ভারতের নারী শক্তি ৷" পাঁচ টন বালি দিয়ে এই চিত্তাকর্ষক ভাস্কর্যটি তৈরি করা হয়েছে বলে জানান শিল্পী ৷ একই সঙ্গে অসংখ্য ক্রিকেট বল দিয়ে সাজানো হয়েছে শিল্পকর্মটি ৷ এর মধ্যে একটি ছয় ফুট লম্বা বালির ব্যাটও রয়েছে ৷ যা জয়ী খেলোয়াড়দের নিষ্ঠা এবং দলবদ্ধতার প্রতীক হিসাবে দেখানো হয়েছে । বিষয়টি নিয়ে সুদর্শন পট্টনায়ক বলেন, "এই বালির ভাস্কর্যের মাধ্যমে আমরা আমাদের মহিলা ক্রিকেটারদের অভিনন্দন জানাচ্ছি ৷" পদ্মপুরস্কার প্রাপ্ত সুদর্শন পট্টনায়ক বিশ্বজুড়ে 65টিরও বেশি আন্তর্জাতিক বালি ভাস্কর্য চ্যাম্পিয়নশিপ এবং উৎসবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ৷ দেশের জন্য অসংখ্য প্রশংসাও অর্জন করেছেন । নিজের সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি সচেতনতা, ঐক্য এবং অনুপ্রেরণার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যান ।
ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন জানাতে অসংখ্য বল ব্যবহার করে বালির ভাস্কর্য তৈরি করলেন ওড়িশার শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়ক । 2025 বিশ্বকাপ জয়ের জন্য হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোম্পানিকে অভিনন্দন জানাতে পুরীর সমুদ্র সৈকতে বালি শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়ক এক অনন্য বালির ভাস্কর্য তৈরি করেন । এই শিল্পকর্মের মধ্যে তিনি লেখেন,"অভিনন্দন ! ভারতের নারী শক্তি ৷" পাঁচ টন বালি দিয়ে এই চিত্তাকর্ষক ভাস্কর্যটি তৈরি করা হয়েছে বলে জানান শিল্পী ৷ একই সঙ্গে অসংখ্য ক্রিকেট বল দিয়ে সাজানো হয়েছে শিল্পকর্মটি ৷ এর মধ্যে একটি ছয় ফুট লম্বা বালির ব্যাটও রয়েছে ৷ যা জয়ী খেলোয়াড়দের নিষ্ঠা এবং দলবদ্ধতার প্রতীক হিসাবে দেখানো হয়েছে । বিষয়টি নিয়ে সুদর্শন পট্টনায়ক বলেন, "এই বালির ভাস্কর্যের মাধ্যমে আমরা আমাদের মহিলা ক্রিকেটারদের অভিনন্দন জানাচ্ছি ৷" পদ্মপুরস্কার প্রাপ্ত সুদর্শন পট্টনায়ক বিশ্বজুড়ে 65টিরও বেশি আন্তর্জাতিক বালি ভাস্কর্য চ্যাম্পিয়নশিপ এবং উৎসবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ৷ দেশের জন্য অসংখ্য প্রশংসাও অর্জন করেছেন । নিজের সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি সচেতনতা, ঐক্য এবং অনুপ্রেরণার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যান ।