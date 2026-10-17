একই পাড়ায় দুই ভিন্ন ভাবনা, সুব্রত সংঘে দেবী-প্রকৃতির মিলন ; দাদাভাই স্পোর্টিংয়ে নারীর মুক্তির ডাক

একই পাড়ায় দুই ভিন্ন ভাবনা, সুব্রত সংঘে দেবী-প্রকৃতির মিলন ; দাদাভাই স্পোর্টিংয়ে নারীর মুক্তির ডাক
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Published : October 17, 2026 at 5:15 PM IST
Siliguri durga puja theme 2026: একই পাড়ার দুই প্রতিবেশী ক্লাব। পুজো ঘিরে সেখানেই দুই ভাবনার মুখোমুখি লড়াই। শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ায় এবার তাই শুধু আলোর ঝলকানি নয়, থিমের আড়ালে উঠে আসছে সমাজের নানা প্রশ্নও। একদিকে সুব্রত সংঘের মণ্ডপে পাহাড়ি অরণ্যের বুক চিরে পুরনো মন্দিরের আবহে আদিশক্তির আরাধনা। অন্যদিকে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের ভাবনা ‘প্রথা’—যে প্রথা যুগের পর যুগ নারীর পথ আটকে দিয়েছে।
সুব্রত সংঘের প্যান্ডেল যেন শহর ছেড়ে দর্শকদের নিয়ে যায় পাহাড়েৃ। জঙ্গল, ঝর্ণা আর পাহাড়ি পরিবেশের মধ্যে তৈরি হয়েছে পুরনো মন্দিরের আদলে বিশাল মণ্ডপ। সেই মন্দিরেই অধিষ্ঠান করবেন দেবী।।সুব্রত সংঘের সম্পাদক সৈকত মজুমদার বলেন, "আমাদের এটি 69তম বর্ষের পুজো। মেদিনীপুরের শিল্পীদের প্রায় 55 দিনের পরিশ্রমে এই আদিশক্তি থিমটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সনাতন ভাবধারায় প্রচলিত প্যান্ডেলের বাইরে গিয়ে দর্শকদের নতুন কিছু উপহার দেওয়ার ভাবনা থেকেই মেদিনীপুরের শিল্পীদের কল্পনায় পাহাড়ের কঠোর রূপ ও আদিশক্তির এই মেলবন্ধন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পুজোর সূচনার পর থেকেই দর্শনার্থীদের ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।" মণ্ডপ ও প্রতিমা তৈরিতে বাজেট রাখা হয়েছে প্রায় 25 লক্ষ টাকা।
দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের ‘প্রথা’ শারোদৎসবের আনন্দের মাঝে সমাজের সামনে আয়না ধরবে। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী আজ নিজের যোগ্যতায় প্রতিষ্ঠিত। তবু সামাজিক প্রথা, অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারের বেড়াজালেই বারবার তাঁকে কেন পরীক্ষা দিতে হয়—এই প্রশ্নই মণ্ডপজুড়ে তুলে ধরা হয়েছে। সীতার অগ্নিপরীক্ষা থেকে শুরু করে নারীর নানা সামাজিক যন্ত্রণার প্রতীকী উপস্থাপনা থাকছে। বিশেষ আকর্ষণ সিলিকনের চলমান নারী প্রতিমা। যন্ত্রের সাহায্যে নড়াচড়া করা সেই প্রতিমার মাধ্যমে নারীর কষ্ট ও প্রথার শিকার হওয়ার যন্ত্রণা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
45তম বর্ষের থিম প্রসঙ্গে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের সহ-সভাপতি ও পেশায় আইনজীবী কাকলি বোস বলেন, "প্রথা বলতে আমরা কুপ্রথার কথা বলছি । যা যুগের পর যুগ ধরে মহিলাদের বন্দি করে রেখেছে। ভেদাভেদ দূর করে মেয়েরা আজ বিমানে ওড়া থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রে নিজেদের সেরা প্রমাণ করছে। তবু এখনও অনেক জায়গায় নারীর স্বাধীনতা হরণ করা হয়। সমাজ থেকে যেন এই কুপ্রথাগুলির বিসর্জন ঘটে, সেটাই আমাদের প্রার্থনা। শিলিগুড়ির স্থানীয় শিল্পীদের হাত ধরে পরিবেশবান্ধব সামগ্রী ব্যবহার করে প্রায় 45 লক্ষ টাকা বাজেটে এই মণ্ডপটি গড়ে তোলা হয়েছে।"
Siliguri durga puja theme 2026: একই পাড়ার দুই প্রতিবেশী ক্লাব। পুজো ঘিরে সেখানেই দুই ভাবনার মুখোমুখি লড়াই। শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ায় এবার তাই শুধু আলোর ঝলকানি নয়, থিমের আড়ালে উঠে আসছে সমাজের নানা প্রশ্নও। একদিকে সুব্রত সংঘের মণ্ডপে পাহাড়ি অরণ্যের বুক চিরে পুরনো মন্দিরের আবহে আদিশক্তির আরাধনা। অন্যদিকে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের ভাবনা ‘প্রথা’—যে প্রথা যুগের পর যুগ নারীর পথ আটকে দিয়েছে।
সুব্রত সংঘের প্যান্ডেল যেন শহর ছেড়ে দর্শকদের নিয়ে যায় পাহাড়েৃ। জঙ্গল, ঝর্ণা আর পাহাড়ি পরিবেশের মধ্যে তৈরি হয়েছে পুরনো মন্দিরের আদলে বিশাল মণ্ডপ। সেই মন্দিরেই অধিষ্ঠান করবেন দেবী।।সুব্রত সংঘের সম্পাদক সৈকত মজুমদার বলেন, "আমাদের এটি 69তম বর্ষের পুজো। মেদিনীপুরের শিল্পীদের প্রায় 55 দিনের পরিশ্রমে এই আদিশক্তি থিমটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সনাতন ভাবধারায় প্রচলিত প্যান্ডেলের বাইরে গিয়ে দর্শকদের নতুন কিছু উপহার দেওয়ার ভাবনা থেকেই মেদিনীপুরের শিল্পীদের কল্পনায় পাহাড়ের কঠোর রূপ ও আদিশক্তির এই মেলবন্ধন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পুজোর সূচনার পর থেকেই দর্শনার্থীদের ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।" মণ্ডপ ও প্রতিমা তৈরিতে বাজেট রাখা হয়েছে প্রায় 25 লক্ষ টাকা।
দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের ‘প্রথা’ শারোদৎসবের আনন্দের মাঝে সমাজের সামনে আয়না ধরবে। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী আজ নিজের যোগ্যতায় প্রতিষ্ঠিত। তবু সামাজিক প্রথা, অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারের বেড়াজালেই বারবার তাঁকে কেন পরীক্ষা দিতে হয়—এই প্রশ্নই মণ্ডপজুড়ে তুলে ধরা হয়েছে। সীতার অগ্নিপরীক্ষা থেকে শুরু করে নারীর নানা সামাজিক যন্ত্রণার প্রতীকী উপস্থাপনা থাকছে। বিশেষ আকর্ষণ সিলিকনের চলমান নারী প্রতিমা। যন্ত্রের সাহায্যে নড়াচড়া করা সেই প্রতিমার মাধ্যমে নারীর কষ্ট ও প্রথার শিকার হওয়ার যন্ত্রণা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
45তম বর্ষের থিম প্রসঙ্গে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের সহ-সভাপতি ও পেশায় আইনজীবী কাকলি বোস বলেন, "প্রথা বলতে আমরা কুপ্রথার কথা বলছি । যা যুগের পর যুগ ধরে মহিলাদের বন্দি করে রেখেছে। ভেদাভেদ দূর করে মেয়েরা আজ বিমানে ওড়া থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রে নিজেদের সেরা প্রমাণ করছে। তবু এখনও অনেক জায়গায় নারীর স্বাধীনতা হরণ করা হয়। সমাজ থেকে যেন এই কুপ্রথাগুলির বিসর্জন ঘটে, সেটাই আমাদের প্রার্থনা। শিলিগুড়ির স্থানীয় শিল্পীদের হাত ধরে পরিবেশবান্ধব সামগ্রী ব্যবহার করে প্রায় 45 লক্ষ টাকা বাজেটে এই মণ্ডপটি গড়ে তোলা হয়েছে।"