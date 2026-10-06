ভাণ্ডারে জমানো পয়সায় এলেন 'মা' ! অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীর অভিনব দুর্গাসৃষ্টি ঘিরে চমক

ভাণ্ডারে জমানো পয়সায় এলেন 'মা' ! অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীর অভিনব দুর্গাসৃষ্টি ঘিরে চমক
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Published : October 6, 2026 at 6:50 PM IST
ভান্ডারটা খুলেছিল পুজোর কেনাকাটার জন্য ৷ ভিতরে থাকা টাকায় নতুন জামাকাপড় হবে, দুর্গাপুজোর বাজার হবে—এমনটাই ছিল পরিবারের ভাবনা ৷ কিন্তু, ভান্ডার খুলতেই অন্যরকম ভাবনা মাথায় আসে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী শুভশ্রী দাসের ৷ অসংখ্য খুচরো পয়সা গুনে দেখা গেল, মোট 5 হাজার 120 টাকা ৷ আর সেই খুচরো পয়সার স্তূপের দিকেই তাকিয়ে হঠাৎ যেন শিল্পীর চোখে অন্য কিছু দেখতে পায় এই কিশোরী ৷ মাথায় আসে এক অভিনব ভাবনা—এই পয়সা দিয়েই তৈরি করবে দেবী দুর্গার প্রতিমা ৷
তারপর শুরু হয় কয়েকদিনের নিরন্তর চেষ্টা ৷ হাতে দামি কোনও সামগ্রী ও বড় কোনও কর্মশালা ছিল না ৷ কেবল ছিল শুধু প্রায় এক হাজার টাকার খুচরো কয়েন ৷ নিজের শিল্পীসত্ত্বা আর কিছু করে দেখানোর অদম্য ইচ্ছে নিয়ে কয়েনগুলি একের পর এক সাজিয়ে, নিখুঁতভাবে দেবীর মুখ ফুটিয়ে তোলে শুভশ্রী ৷ মহালয়ার প্রাক্কালে দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপের অক্ষয়নগর শিবপুরের এই কিশোরীর অভিনব সৃষ্টি এখন চর্চার বিষয় ৷
শুভশ্রী কাকদ্বীপ বীরেন্দ্র বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ৷ পড়াশোনার পাশাপাশি ছোট থেকেই ছবি আঁকে সে ৷ সুন্দরবন আর্ট অ্যাকাডেমির প্রধান শিক্ষক দেবরাজ বেরার কাছে ছবি আঁকা শেখে ৷ রং-তুলি নিয়ে কাজ করতে করতে কখন যে তার শিল্পীসত্ত্বা আরও বড় হয়ে উঠেছে, তারই যেন প্রমাণ মিলল কয়েন দিয়ে তৈরি দুর্গা প্রতিমার মুখের মধ্যে দিয়ে ৷
ভান্ডারটা খুলেছিল পুজোর কেনাকাটার জন্য ৷ ভিতরে থাকা টাকায় নতুন জামাকাপড় হবে, দুর্গাপুজোর বাজার হবে—এমনটাই ছিল পরিবারের ভাবনা ৷ কিন্তু, ভান্ডার খুলতেই অন্যরকম ভাবনা মাথায় আসে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী শুভশ্রী দাসের ৷ অসংখ্য খুচরো পয়সা গুনে দেখা গেল, মোট 5 হাজার 120 টাকা ৷ আর সেই খুচরো পয়সার স্তূপের দিকেই তাকিয়ে হঠাৎ যেন শিল্পীর চোখে অন্য কিছু দেখতে পায় এই কিশোরী ৷ মাথায় আসে এক অভিনব ভাবনা—এই পয়সা দিয়েই তৈরি করবে দেবী দুর্গার প্রতিমা ৷
তারপর শুরু হয় কয়েকদিনের নিরন্তর চেষ্টা ৷ হাতে দামি কোনও সামগ্রী ও বড় কোনও কর্মশালা ছিল না ৷ কেবল ছিল শুধু প্রায় এক হাজার টাকার খুচরো কয়েন ৷ নিজের শিল্পীসত্ত্বা আর কিছু করে দেখানোর অদম্য ইচ্ছে নিয়ে কয়েনগুলি একের পর এক সাজিয়ে, নিখুঁতভাবে দেবীর মুখ ফুটিয়ে তোলে শুভশ্রী ৷ মহালয়ার প্রাক্কালে দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপের অক্ষয়নগর শিবপুরের এই কিশোরীর অভিনব সৃষ্টি এখন চর্চার বিষয় ৷
শুভশ্রী কাকদ্বীপ বীরেন্দ্র বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ৷ পড়াশোনার পাশাপাশি ছোট থেকেই ছবি আঁকে সে ৷ সুন্দরবন আর্ট অ্যাকাডেমির প্রধান শিক্ষক দেবরাজ বেরার কাছে ছবি আঁকা শেখে ৷ রং-তুলি নিয়ে কাজ করতে করতে কখন যে তার শিল্পীসত্ত্বা আরও বড় হয়ে উঠেছে, তারই যেন প্রমাণ মিলল কয়েন দিয়ে তৈরি দুর্গা প্রতিমার মুখের মধ্যে দিয়ে ৷