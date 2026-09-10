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রাস্তা যেন আস্ত খাল বিল ! সংস্কারের দাবিতে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ

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রাস্তা যেন আস্ত খাল বিল ! সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভে নামল পড়ুয়ারা (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 10, 2026 at 6:34 PM IST

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Road Bad Condition: রাস্তা যেন রাস্তা নয়, আস্ত খাল-বিল ৷ কোথাও হাঁটুসমান কাদা, কোথাও বড় বড় গর্ত । তারই মধ্যে দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার কারখানার গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্কুলে যাতায়াত করতে হয় পড়ুয়াদের । কখনও স্কুলের সাদা জামাপ্যান্ট কাদায় মাখামাখি, আবার কখনও ভারী গাড়ির ভিড়ে সামনে চলে আসে দুর্ঘটনার আতঙ্ক । দীর্ঘদিনের এই চরম দুর্ভোগে এবার ক্ষোভে ফেটে পড়ল ছাত্রছাত্রীরা । দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবিতে কাঁকসার বাঁশকোপা থেকে গোপালপুর যাওয়ার বেহাল রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হল তারা । 

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কার্যত চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে রয়েছে এই রাস্তাটি । বর্ষা নামলেই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে । কাদা, জল আর গর্তে ভরা রাস্তায় সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে প্রতিদিনই চরম সমস্যায় পড়তে হয় পড়ুয়া থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে । এই রাস্তা দিয়েই গোপালপুর উচ্চ বিদ্যালয় এবং গোপালপুর বালিকা বিদ্যালয়ের বহু পড়ুয়া প্রতিদিন সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করে । 

এলাকার বাসিন্দা দ্বীপ দাস বলেন,"অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তার এই হাল । বর্ষাকালে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হলে মনে হয় ধান চাষের জমির মধ্যে দিয়ে পারাপার করছি । অবিলম্বে এই রাস্তা সংস্কার না হলে লাগাতার আন্দোলন চলবে ।" দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমরা ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসককে চিঠি করেছি । খুব দ্রুততার সঙ্গে রাস্তার কাজ শুরু হবে ।"

Road Bad Condition: রাস্তা যেন রাস্তা নয়, আস্ত খাল-বিল ৷ কোথাও হাঁটুসমান কাদা, কোথাও বড় বড় গর্ত । তারই মধ্যে দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার কারখানার গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্কুলে যাতায়াত করতে হয় পড়ুয়াদের । কখনও স্কুলের সাদা জামাপ্যান্ট কাদায় মাখামাখি, আবার কখনও ভারী গাড়ির ভিড়ে সামনে চলে আসে দুর্ঘটনার আতঙ্ক । দীর্ঘদিনের এই চরম দুর্ভোগে এবার ক্ষোভে ফেটে পড়ল ছাত্রছাত্রীরা । দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবিতে কাঁকসার বাঁশকোপা থেকে গোপালপুর যাওয়ার বেহাল রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হল তারা । 

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কার্যত চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে রয়েছে এই রাস্তাটি । বর্ষা নামলেই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে । কাদা, জল আর গর্তে ভরা রাস্তায় সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে প্রতিদিনই চরম সমস্যায় পড়তে হয় পড়ুয়া থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে । এই রাস্তা দিয়েই গোপালপুর উচ্চ বিদ্যালয় এবং গোপালপুর বালিকা বিদ্যালয়ের বহু পড়ুয়া প্রতিদিন সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করে । 

এলাকার বাসিন্দা দ্বীপ দাস বলেন,"অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তার এই হাল । বর্ষাকালে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হলে মনে হয় ধান চাষের জমির মধ্যে দিয়ে পারাপার করছি । অবিলম্বে এই রাস্তা সংস্কার না হলে লাগাতার আন্দোলন চলবে ।" দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমরা ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসককে চিঠি করেছি । খুব দ্রুততার সঙ্গে রাস্তার কাজ শুরু হবে ।"

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TAGGED:

STUDENTS PROTEST
PROTEST IN KANKSA ROAD
রাস্তা সংস্কার
স্কুল পড়ুয়াদের বিক্ষোভ
KANKSA ROAD CONDITION

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