রাজপথে ঘুরছে এসএফআই-এর বই গাড়ি, কিনতে ভিড় আমজনতার
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Published : November 18, 2026 at 7:01 PM IST
Left Book Selling: কয়েকদিন ধরেই সিপিএমের ছাত্র সংগঠনের বুক স্টলে বাধা দেওয়া নিয়ে উত্তপ্ত কলেজ স্ট্রিট । এর মধ্যে মহানগর দেখল এক অভিনব কায়দায় বামেদের বই বিক্রি । কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলায় বের হল ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের বই গাড়ি । সেখান থেকেই বই কিনলেন বহু পথ চলতি মানুষ ।
দুর্গাপুজোর স্টল ভাঙা থেকে শুরু বই ফেলা, বইপাড়ায় এখনও বাম ও প্রগতিশীল বই বিক্রির বাধা কাটেনি ৷ কলেজ স্ট্রিট হয়েছে ঝামেলা ৷ তবে অনড় বাম ছাত্র সংগঠন । বই পড়ানোর বিরুদ্ধে সরব তারা ৷ বই পড়ানোর অঙ্গীকার থেকেই এই বই গাড়ি বলছে সংগঠনের মুখপত্র তথা ছাত্র সংগ্রাম পত্রিকার সম্পাদক সৌভিক দাস বক্সী ।
এদিন ধর্মতলার লেনিন মূর্তি থেকে একটি ভ্যানে বই সাজিয়ে রাস্তায় ঘুরে বিক্রি করতে শুরু বাম ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা ৷ জহরলাল নেহেরু রোড হয়, নিউমার্কেট, কর্পোরেশন, গ্র্যান্ড স্ট্রিট, এস এন ব্যানার্জি রোড-সহ একাধিক জায়গায় এই বই গাড়ি ঘোরে । কর্মীরা সংগঠনের পতাকা কাঁধে নিয়ে ছিলেন । মাইকে চলছিল লাগাতার প্রচার স্লোগান । পথ চলতি অনেকেই যেতে গিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে দেখে নেন । কেউ বই নেড়ে ঘেঁটে দেখেন, কেউ কেনেন ।
ক্রেতা ঠাকুরপুকুরের বাসিন্দা অমিত ঘোষ বলেন, "পাড়ায় বই পাইনি । যাওয়ার আগেই স্টল ভেঙে দিয়েছিল । তাই এখান থেকে বই কিনলাম । বাড়িতে ছেলে মেয়ে সবাইকে পড়াব । আরেক ক্রেতা বরানগরের রতন আচার্যের কথায়, "এখন নব জাগরণ চলছে । বই ছাড়া মানুষ চলতে পারে না । শিক্ষা মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাবে । জীবনের সঙ্গে আঙ্গিকভাবে জড়িত বই । বিজেপি এতে বাধা দিচ্ছে তাই প্রতিবাদ জানিয়ে বই কিনলাম ।"
Left Book Selling: কয়েকদিন ধরেই সিপিএমের ছাত্র সংগঠনের বুক স্টলে বাধা দেওয়া নিয়ে উত্তপ্ত কলেজ স্ট্রিট । এর মধ্যে মহানগর দেখল এক অভিনব কায়দায় বামেদের বই বিক্রি । কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলায় বের হল ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের বই গাড়ি । সেখান থেকেই বই কিনলেন বহু পথ চলতি মানুষ ।
দুর্গাপুজোর স্টল ভাঙা থেকে শুরু বই ফেলা, বইপাড়ায় এখনও বাম ও প্রগতিশীল বই বিক্রির বাধা কাটেনি ৷ কলেজ স্ট্রিট হয়েছে ঝামেলা ৷ তবে অনড় বাম ছাত্র সংগঠন । বই পড়ানোর বিরুদ্ধে সরব তারা ৷ বই পড়ানোর অঙ্গীকার থেকেই এই বই গাড়ি বলছে সংগঠনের মুখপত্র তথা ছাত্র সংগ্রাম পত্রিকার সম্পাদক সৌভিক দাস বক্সী ।
এদিন ধর্মতলার লেনিন মূর্তি থেকে একটি ভ্যানে বই সাজিয়ে রাস্তায় ঘুরে বিক্রি করতে শুরু বাম ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা ৷ জহরলাল নেহেরু রোড হয়, নিউমার্কেট, কর্পোরেশন, গ্র্যান্ড স্ট্রিট, এস এন ব্যানার্জি রোড-সহ একাধিক জায়গায় এই বই গাড়ি ঘোরে । কর্মীরা সংগঠনের পতাকা কাঁধে নিয়ে ছিলেন । মাইকে চলছিল লাগাতার প্রচার স্লোগান । পথ চলতি অনেকেই যেতে গিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে দেখে নেন । কেউ বই নেড়ে ঘেঁটে দেখেন, কেউ কেনেন ।
ক্রেতা ঠাকুরপুকুরের বাসিন্দা অমিত ঘোষ বলেন, "পাড়ায় বই পাইনি । যাওয়ার আগেই স্টল ভেঙে দিয়েছিল । তাই এখান থেকে বই কিনলাম । বাড়িতে ছেলে মেয়ে সবাইকে পড়াব । আরেক ক্রেতা বরানগরের রতন আচার্যের কথায়, "এখন নব জাগরণ চলছে । বই ছাড়া মানুষ চলতে পারে না । শিক্ষা মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাবে । জীবনের সঙ্গে আঙ্গিকভাবে জড়িত বই । বিজেপি এতে বাধা দিচ্ছে তাই প্রতিবাদ জানিয়ে বই কিনলাম ।"