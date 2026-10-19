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চোরবাগানের দুর্ঘটনা 'মর্মান্তিক', সাবধানে ঠাকুর দেখার পরামর্শ সৌরভের

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চোরবাগানে পদপিষ্টের ঘটনায় প্রতিক্রিয়া সৌরভের (ETV Bharat)

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 19, 2026 at 8:33 PM IST

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হাজারো ব্যস্ততার মধ্যেও অন্য়ান্যবারের মতোই সোমবার বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারের মহাষ্টমী পুজোয় অংশ নিলেন সস্ত্রীক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ ছিলেন সৌরভ-কন্যা সানাও ৷ সপরিবারে এদিন সন্ধিপুজোর আনন্দেও মেতে ওঠেন মহারাজ ৷ পুজো শেষে সৌরভ জানান, এবার পুজোয় অন্য কোথাও ঠাকুর দেখা নয় বরং বাড়িতেই কাটাচ্ছেন তিনি ৷ শত আনন্দের মাঝেও উৎসব এবার খানিকটা ফিকে চোরবাগানের ঘটনায় ৷ 19 জনের মৃত্যুর ঘটনায় ব্যথিত প্রাক্তন ভারত অধিনায়কও ৷ পদপিষ্ট হয়ে সহনাগরিকদের প্রাণহানির ঘটনাকে 'মর্মান্তিক' বলে আখ্যা দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত নেমে সাত জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ সরকারকে কাঠগড়ায় তুলছেন অনেকে ৷ সৌরভ অবশ্য দোষারোপের পালায় ঢুকতে রাজি নন ৷ ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের এহেন পরিণতিতে তিনিও বাকিদের মতো শোকস্তব্ধ। একইসঙ্গে পুজোর ভিড়ে সাধারণ মানুষকে সতর্ক ও সচেতন থাকার আবেদন জানিয়েছেন তিনি ৷

হাজারো ব্যস্ততার মধ্যেও অন্য়ান্যবারের মতোই সোমবার বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারের মহাষ্টমী পুজোয় অংশ নিলেন সস্ত্রীক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ ছিলেন সৌরভ-কন্যা সানাও ৷ সপরিবারে এদিন সন্ধিপুজোর আনন্দেও মেতে ওঠেন মহারাজ ৷ পুজো শেষে সৌরভ জানান, এবার পুজোয় অন্য কোথাও ঠাকুর দেখা নয় বরং বাড়িতেই কাটাচ্ছেন তিনি ৷ শত আনন্দের মাঝেও উৎসব এবার খানিকটা ফিকে চোরবাগানের ঘটনায় ৷ 19 জনের মৃত্যুর ঘটনায় ব্যথিত প্রাক্তন ভারত অধিনায়কও ৷ পদপিষ্ট হয়ে সহনাগরিকদের প্রাণহানির ঘটনাকে 'মর্মান্তিক' বলে আখ্যা দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত নেমে সাত জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ সরকারকে কাঠগড়ায় তুলছেন অনেকে ৷ সৌরভ অবশ্য দোষারোপের পালায় ঢুকতে রাজি নন ৷ ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের এহেন পরিণতিতে তিনিও বাকিদের মতো শোকস্তব্ধ। একইসঙ্গে পুজোর ভিড়ে সাধারণ মানুষকে সতর্ক ও সচেতন থাকার আবেদন জানিয়েছেন তিনি ৷

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TAGGED:

চোরবাগানের ঘটনায় ব্যথিত সৌরভ
পাড়ার পুজোয় মহারাজ
SOURAV CELEBRATES DURGA PUJO
দুর্গাপুজো 2026
SOURAV ON CHORBAGAN STAMPEDE

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