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প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে বেকারিতে 'মোদি কেক', চমক দুর্গাপুরে

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প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে বেকারিতে 'মোদি কেক', বাড়তি চমক দুর্গাপুরে (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 17, 2026 at 5:16 PM IST

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প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 76তম জন্মদিন ৷ সেই উপলক্ষে বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে চলছে নানা ধরনের কর্মসূচি । মোদির জন্মদিন উদযাপনে শামিল পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরও ৷ সেখানকার বিধাননগর এলাকার একটি বেকারি সংস্থায় তৈরি করা হয়েছে বিশেষ 'মোদি কেক' । প্রধানমন্ত্রীর ছবি ও নামের আদলে তৈরি করা এই কেক নজর কেড়েছে ক্রেতাদের । 

সারাদেশে এদিন কোথাও প্রদীপ জ্বালিয়ে, কোথাও মোমবাতি জ্বালিয়ে, আবার কোথাও মিছিল ও লাড্ডু বিতরণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালন করা হচ্ছে । এরই মধ্যে দুর্গাপুরে জন্মদিন উদযাপনে দেখা গেল খানিকটা অভিনব উদ্যোগ । জন্মদিনের আবহে এই বিশেষ কেকের প্রতি ক্রেতাদের আগ্রহও দেখা যাচ্ছে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের । তাই শুধু কেক তৈরি করেই থেমে থাকেনি বেকারি কর্তৃপক্ষ, ক্রেতাদের জন্য রয়েছে বিশেষ অফারও ।

ওই বেকারি সংস্থার কর্মী রিমি সরকার বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষভাবে একাধিক 'মোদি কেক' তৈরি করা হয়েছে । সমস্ত বার্থডে কেক, বেশ কিছু কাটলেট-সহ আমাদের আউটলেটের আরও বহু সামগ্রীতে আকর্ষণীয় ছাড় দেওয়া হচ্ছে । শুধুমাত্র আজ এই বিশেষ দিনে গ্রাহকরা এই সুবিধা পাবেন।"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 76তম জন্মদিন ৷ সেই উপলক্ষে বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে চলছে নানা ধরনের কর্মসূচি । মোদির জন্মদিন উদযাপনে শামিল পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরও ৷ সেখানকার বিধাননগর এলাকার একটি বেকারি সংস্থায় তৈরি করা হয়েছে বিশেষ 'মোদি কেক' । প্রধানমন্ত্রীর ছবি ও নামের আদলে তৈরি করা এই কেক নজর কেড়েছে ক্রেতাদের । 

সারাদেশে এদিন কোথাও প্রদীপ জ্বালিয়ে, কোথাও মোমবাতি জ্বালিয়ে, আবার কোথাও মিছিল ও লাড্ডু বিতরণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালন করা হচ্ছে । এরই মধ্যে দুর্গাপুরে জন্মদিন উদযাপনে দেখা গেল খানিকটা অভিনব উদ্যোগ । জন্মদিনের আবহে এই বিশেষ কেকের প্রতি ক্রেতাদের আগ্রহও দেখা যাচ্ছে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের । তাই শুধু কেক তৈরি করেই থেমে থাকেনি বেকারি কর্তৃপক্ষ, ক্রেতাদের জন্য রয়েছে বিশেষ অফারও ।

ওই বেকারি সংস্থার কর্মী রিমি সরকার বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষভাবে একাধিক 'মোদি কেক' তৈরি করা হয়েছে । সমস্ত বার্থডে কেক, বেশ কিছু কাটলেট-সহ আমাদের আউটলেটের আরও বহু সামগ্রীতে আকর্ষণীয় ছাড় দেওয়া হচ্ছে । শুধুমাত্র আজ এই বিশেষ দিনে গ্রাহকরা এই সুবিধা পাবেন।"

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TAGGED:

NARENDRA MODI BIRTHDAY
MODI BIRTHDAY CELEBRATION
প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন
নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন
NARENDRA MODI BIRTHDAY CAKE

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