সাদা টি-শার্ট, গালে-কপালে সিঁদুর; পাড়ার প্রতিমা বিসর্জনে সৌরভের জমিয়ে নাচ

সাদা টি-শার্ট, গালে-কপালে সিঁদুর; পাড়ার প্রতিমা বিসর্জনে সৌরভের জমিয়ে নাচ
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Published : October 23, 2026 at 2:56 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 3:03 PM IST
পুজো শেষ, বিসর্জন পর্বে মেতে উঠলেন মহারাজ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ বৃহস্পতিবার দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন পর্বে মেতে উঠলেন দাদা ৷ বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারের পুজোয় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম জড়িয়ে থাকা নতুন নয়, এবারও পুজোর চারদিন মণ্ডপে বিভিন্ন পর্বে ছিলেন। ঢাক বাজিয়েছেন। নিজের বায়োপিকের প্রমোশন পর্বে রাজকুমার রাও-কে সঙ্গ দিয়েছেন। এরপর বৃহস্পতিবার রাতে বিসর্জনে সৌরভের সক্রিয় অংশগ্রহণ। প্রতিমা প্রণাম, প্রদীপ থেকে তাপ গ্রহণ এবং সবার শেষে ঢাকের তালে নাচ।
সেলিব্রিটি খোলস ছেড়ে সৌরভ এদিন আম বাঙালি। সাদা টি-শার্ট পরা সৌরভের গালে ছিল লাল আবির। আশপাশের মানুষের সঙ্গে উৎসবের আনন্দে মেতে উঠতে দেখা যায় তাঁকে। ক্রিকেটের বাইরেও বাঙালির উৎসবের সঙ্গে মহারাজের এমন নিবিড় যোগ বরাবরই অনুরাগীদের আকর্ষণ করে। দাদার প্রতিবেশীরাও তাঁকে কাছে পেয়ে খুশি ৷ গতকাল রাতে মেয়ে সানাকে পাশে নিয়ে পুরো বিসর্জন পর্বের তদারকিতে ছিলেন সৌরভ। সৌরভজায়া ডোনাও বিসর্জন পর্বে একই রকম সক্রিয়। শুধু সৌরভ নয়, তাঁর দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্য়ায়ও ভীষণভাবে বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারের পুজোয় সক্রিয় ছিলেন। তিনিও ঠাকুর বিসর্জনে নাচলেন ঢাকের তালে। সবমিলিয়ে জমজমাট বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারের পুজোর বিসর্জন পর্ব।
পুজো শেষ, বিসর্জন পর্বে মেতে উঠলেন মহারাজ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ বৃহস্পতিবার দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন পর্বে মেতে উঠলেন দাদা ৷ বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারের পুজোয় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম জড়িয়ে থাকা নতুন নয়, এবারও পুজোর চারদিন মণ্ডপে বিভিন্ন পর্বে ছিলেন। ঢাক বাজিয়েছেন। নিজের বায়োপিকের প্রমোশন পর্বে রাজকুমার রাও-কে সঙ্গ দিয়েছেন। এরপর বৃহস্পতিবার রাতে বিসর্জনে সৌরভের সক্রিয় অংশগ্রহণ। প্রতিমা প্রণাম, প্রদীপ থেকে তাপ গ্রহণ এবং সবার শেষে ঢাকের তালে নাচ।
সেলিব্রিটি খোলস ছেড়ে সৌরভ এদিন আম বাঙালি। সাদা টি-শার্ট পরা সৌরভের গালে ছিল লাল আবির। আশপাশের মানুষের সঙ্গে উৎসবের আনন্দে মেতে উঠতে দেখা যায় তাঁকে। ক্রিকেটের বাইরেও বাঙালির উৎসবের সঙ্গে মহারাজের এমন নিবিড় যোগ বরাবরই অনুরাগীদের আকর্ষণ করে। দাদার প্রতিবেশীরাও তাঁকে কাছে পেয়ে খুশি ৷ গতকাল রাতে মেয়ে সানাকে পাশে নিয়ে পুরো বিসর্জন পর্বের তদারকিতে ছিলেন সৌরভ। সৌরভজায়া ডোনাও বিসর্জন পর্বে একই রকম সক্রিয়। শুধু সৌরভ নয়, তাঁর দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্য়ায়ও ভীষণভাবে বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারের পুজোয় সক্রিয় ছিলেন। তিনিও ঠাকুর বিসর্জনে নাচলেন ঢাকের তালে। সবমিলিয়ে জমজমাট বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারের পুজোর বিসর্জন পর্ব।