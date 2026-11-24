'যুবসমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছেন, বিচার একদিন হবেই' ! ব্রাত্যকে আক্রমণ সৌমিত্র খাঁয়ের
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Published : November 24, 2026 at 4:16 PM IST
পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের পর প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বিরুদ্ধে এবার সুর চড়ালেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ৷ "ব্রাত্যবাবু যুবসমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছেন, এর বিচার একদিন হবেই ," দুর্গাপুর থেকে এভাবেই ব্রাত্য বসুকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ । তৃণমূলের একাংশের বিরুদ্ধে শিক্ষিত মহিলাদের 'ব্যবহার' করার অভিযোগও তোলেন তিনি ।
সৌমিত্রর অভিযোগ, হাই সোসাইটির পরিচয় দেওয়া তৃণমূলের মন্ত্রী-নেতারা শিক্ষিত মহিলাকে কখনও শারীরিকভাবে, কখনও মানসিকভাবে ব্যবহার করেছেন । ব্রাত্যকে নিশানা করে তিনি বলেন, "তৃণমূলের সমস্ত কিছু গ্রহণ করার পর এখন পরিস্থিতি বদলাতেই সেই দলকে বর্জ্য পদার্থ বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে । তবে তৃণমূল থাকবে কি থাকবে না, তা নিয়ে ব্রাত্য বসু কী বলছেন, তাতে কিছু যায় আসে না । ব্রাত্য বসু এবং তাঁর লোকজন যেভাবে যুবসমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছেন, তার বিচার একদিন হবেই ।"
তৃণমূল নেতাদের বিজেপিতে যোগদানের সম্ভাবনা নিয়ে সৌমিত্রর স্পষ্ট জবাব, "বিজেপি বড় দল । সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হাতেই । কেন্দ্রীয় সভাপতি নিতিন নবীন যে সিদ্ধান্ত নেবেন, সেটাই আমাদের সিদ্ধান্ত ।" একসময় বিজেপিকে 'ওয়াশিং মেশিনের দল' বলে কটাক্ষ করত তৃণমূল । সেই প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, "যাঁরা একসময় বিজেপিকে ওয়াশিং মেশিন বলে আক্রমণ করতেন, তাঁরাই গেরুয়া শিবিরে আসার জন্য বেশি তৎপর । বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্পদ এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যায়, তা নিয়েই চিন্তায় অনেকে ।"
পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের পর প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বিরুদ্ধে এবার সুর চড়ালেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ৷ "ব্রাত্যবাবু যুবসমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছেন, এর বিচার একদিন হবেই ," দুর্গাপুর থেকে এভাবেই ব্রাত্য বসুকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ । তৃণমূলের একাংশের বিরুদ্ধে শিক্ষিত মহিলাদের 'ব্যবহার' করার অভিযোগও তোলেন তিনি ।
সৌমিত্রর অভিযোগ, হাই সোসাইটির পরিচয় দেওয়া তৃণমূলের মন্ত্রী-নেতারা শিক্ষিত মহিলাকে কখনও শারীরিকভাবে, কখনও মানসিকভাবে ব্যবহার করেছেন । ব্রাত্যকে নিশানা করে তিনি বলেন, "তৃণমূলের সমস্ত কিছু গ্রহণ করার পর এখন পরিস্থিতি বদলাতেই সেই দলকে বর্জ্য পদার্থ বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে । তবে তৃণমূল থাকবে কি থাকবে না, তা নিয়ে ব্রাত্য বসু কী বলছেন, তাতে কিছু যায় আসে না । ব্রাত্য বসু এবং তাঁর লোকজন যেভাবে যুবসমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছেন, তার বিচার একদিন হবেই ।"
তৃণমূল নেতাদের বিজেপিতে যোগদানের সম্ভাবনা নিয়ে সৌমিত্রর স্পষ্ট জবাব, "বিজেপি বড় দল । সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হাতেই । কেন্দ্রীয় সভাপতি নিতিন নবীন যে সিদ্ধান্ত নেবেন, সেটাই আমাদের সিদ্ধান্ত ।" একসময় বিজেপিকে 'ওয়াশিং মেশিনের দল' বলে কটাক্ষ করত তৃণমূল । সেই প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, "যাঁরা একসময় বিজেপিকে ওয়াশিং মেশিন বলে আক্রমণ করতেন, তাঁরাই গেরুয়া শিবিরে আসার জন্য বেশি তৎপর । বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্পদ এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যায়, তা নিয়েই চিন্তায় অনেকে ।"