লোকে আপনাকে নিয়ে কী ভাবছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ: সোনিয়াকে উপদেশ হরিবংশের

লোকে আপনাকে নিয়ে কী ভাবছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ: সোনিয়াকে উপদেশ হরিবংশের
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Published : November 10, 2026 at 8:18 PM IST
সালটা 1968 ৷ 13 জানুয়ারি ভোর 5:15 মিনিটে ভারতের নয়াদিল্লি বিমানবন্দর থেকে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে হাজির ছিলেন তাঁর হবু স্বামী রাজীব গান্ধি, তাঁর ভাই সঞ্জয় গান্ধি আর তাঁদের এক বন্ধু অমিতাভ বচ্চন ৷ দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির ছেলের সঙ্গে ইতালিয় সোনিয়ার বিয়ের সব ঠিকঠাক ৷ তাই ভারতে এসেছেন তরুণী সোনিয়া ৷
বচ্চন অর্থাৎ কবি হরিবংশ রাই বচ্চন, সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চনদের সঙ্গে গান্ধি পরিবারের সখ্যের কথা তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর ত্মজীবনী 'বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ'-এ ৷ সেখানে গান্ধি ও বচ্চন পরিবারের সম্পর্কের কথা বলেছেন তিনি ৷ ইতালি থেকে ভারতে আসা সোনিয়া বিয়ের আগে এক মাসের কিছু বেশি সময় বচ্চন পরিবারের সঙ্গে ছিলেন ৷
সেখানে থাকার সময়ে আধুনিক হিন্দি কবিতার সুপ্রসিদ্ধ কবি হরিবংশ রাই বচ্চন তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, "আপনি আসলে কী, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, লোকে আপনাকে কী মনে করছে, সেটাই দরকারি ৷"
প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী লিখছেন, এলাহাবাদে থাকার সময় থেকে বচ্চনরা ইন্দিরা গান্ধির পারিবারিক বন্ধু ৷ বিমান থেকে নেমে রাজীবকে দেখে তাঁর সব ভয়-উৎকণ্ঠা নিমেষে উধাও হয়ে গিয়েছিল, স্মৃতিচারণ করেছেন সোনিয়া ৷
তিনি লিখছেন, "একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন সরু রাস্তার মধ্যে দিয়ে আমরা 13 নম্বর উইলিংডন ক্রিসেন্টে এসে পৌঁছলাম, অমিতের বাবা-মায়ের বাড়ি ৷ হিন্দির বিখ্যাত কবি হরিবংশ রাই বচ্চন এবং তাঁর স্ত্রী তেজি থাকেন ৷ তাঁদের সঙ্গে আমার থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল ৷ "
ভারতে এসে সোনিয়া হিন্দি শিখেছিলেন কবি হরিবংশের কাছে ৷ তাঁর স্মৃতিচারণ, "বহু বছর ধরেই আমি ইংরেজিতে পড়াশোনা করেছিলাম ৷ কিন্তু তাও ইংরেজি ভাষায় সাবলীল কথা বলতে পারতাম না ৷ আর না তো ভারতীয় ইংরেজি উচ্চারণ বুঝতে পারতাম ৷ আঙ্কল বচ্চন মাঝেমধ্যে আমায় একটু একটু করে হিন্দি শেখাতেন, কিন্তু আমি খুব কমই বুঝতে পারতাম ৷" তিনি হরিবংশ রাই বচ্চন ও তেজি বচ্চনকে তিনি 'সাময়িক পালিত বাবা-মা' বলে উল্লেখ করেছেন ৷ ভারতে আসার পর কী করবেন, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না সোনিয়া ৷ সেই সময় তাঁর পাশে ছিলেন বচ্চন পরিবার ৷
সালটা 1968 ৷ 13 জানুয়ারি ভোর 5:15 মিনিটে ভারতের নয়াদিল্লি বিমানবন্দর থেকে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে হাজির ছিলেন তাঁর হবু স্বামী রাজীব গান্ধি, তাঁর ভাই সঞ্জয় গান্ধি আর তাঁদের এক বন্ধু অমিতাভ বচ্চন ৷ দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির ছেলের সঙ্গে ইতালিয় সোনিয়ার বিয়ের সব ঠিকঠাক ৷ তাই ভারতে এসেছেন তরুণী সোনিয়া ৷
বচ্চন অর্থাৎ কবি হরিবংশ রাই বচ্চন, সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চনদের সঙ্গে গান্ধি পরিবারের সখ্যের কথা তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর ত্মজীবনী 'বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ'-এ ৷ সেখানে গান্ধি ও বচ্চন পরিবারের সম্পর্কের কথা বলেছেন তিনি ৷ ইতালি থেকে ভারতে আসা সোনিয়া বিয়ের আগে এক মাসের কিছু বেশি সময় বচ্চন পরিবারের সঙ্গে ছিলেন ৷
সেখানে থাকার সময়ে আধুনিক হিন্দি কবিতার সুপ্রসিদ্ধ কবি হরিবংশ রাই বচ্চন তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, "আপনি আসলে কী, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, লোকে আপনাকে কী মনে করছে, সেটাই দরকারি ৷"
প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী লিখছেন, এলাহাবাদে থাকার সময় থেকে বচ্চনরা ইন্দিরা গান্ধির পারিবারিক বন্ধু ৷ বিমান থেকে নেমে রাজীবকে দেখে তাঁর সব ভয়-উৎকণ্ঠা নিমেষে উধাও হয়ে গিয়েছিল, স্মৃতিচারণ করেছেন সোনিয়া ৷
তিনি লিখছেন, "একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন সরু রাস্তার মধ্যে দিয়ে আমরা 13 নম্বর উইলিংডন ক্রিসেন্টে এসে পৌঁছলাম, অমিতের বাবা-মায়ের বাড়ি ৷ হিন্দির বিখ্যাত কবি হরিবংশ রাই বচ্চন এবং তাঁর স্ত্রী তেজি থাকেন ৷ তাঁদের সঙ্গে আমার থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল ৷ "
ভারতে এসে সোনিয়া হিন্দি শিখেছিলেন কবি হরিবংশের কাছে ৷ তাঁর স্মৃতিচারণ, "বহু বছর ধরেই আমি ইংরেজিতে পড়াশোনা করেছিলাম ৷ কিন্তু তাও ইংরেজি ভাষায় সাবলীল কথা বলতে পারতাম না ৷ আর না তো ভারতীয় ইংরেজি উচ্চারণ বুঝতে পারতাম ৷ আঙ্কল বচ্চন মাঝেমধ্যে আমায় একটু একটু করে হিন্দি শেখাতেন, কিন্তু আমি খুব কমই বুঝতে পারতাম ৷" তিনি হরিবংশ রাই বচ্চন ও তেজি বচ্চনকে তিনি 'সাময়িক পালিত বাবা-মা' বলে উল্লেখ করেছেন ৷ ভারতে আসার পর কী করবেন, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না সোনিয়া ৷ সেই সময় তাঁর পাশে ছিলেন বচ্চন পরিবার ৷