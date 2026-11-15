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আগামিকালই বন্ধ হবে দরজা, রবিতে তুষারপাত বদ্রীনাথ ধামে

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উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে বদ্রীনাথ ধামে তুষারপাত (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 15, 2026 at 2:31 PM IST

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উত্তরাখণ্ডের হিমালয়ের অধিক উচ্চ এলাকাগুলিতে আবহাওয়া ঘনঘন বদলাচ্ছে ৷ রবিবার বদ্রীনাথের ধামে শুরু হয়েছে তুষারপাত ৷ এর ফলে পুরো বদ্রীনাথ চত্বর সাদা বরফে ঢেকে গিয়েছে ৷ এই তীর্থস্থানে উপস্থিত ভক্তরা তুষারপাত দেখে আনন্দিত ৷ 

আগামিকাল, সোমবার, 16 নভেম্বরই এই শীতে বদ্রীনাথ ধামের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে ৷ দরজা বন্ধ হওয়ার ঠিক আগের দিন তুষারপাতে পুরো বদ্রীনাথ অঞ্চল এক অপরূপ সৌন্দর্যে ভরে উঠেছে ৷

স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার সকাল থেকে উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় আবহাওয়ার পরিবর্তন শুরু হয় ৷ আকাশে মেঘ জমতে থাকে এবং উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে শীতের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় ৷ সকালের দিকে বদ্রীনাথ ধামে তুষারপাত শুরু হয়, যার ফলে পুরো উপত্যকা বরফের এক শুভ্র চাদরে ঢেকে যায় ৷ তুষারপাতের কারণে তাপমাত্রাও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে, যার ফলে শীতের প্রকোপ আরও তীব্র হয়েছে ৷

উত্তরাখণ্ডের হিমালয়ের অধিক উচ্চ এলাকাগুলিতে আবহাওয়া ঘনঘন বদলাচ্ছে ৷ রবিবার বদ্রীনাথের ধামে শুরু হয়েছে তুষারপাত ৷ এর ফলে পুরো বদ্রীনাথ চত্বর সাদা বরফে ঢেকে গিয়েছে ৷ এই তীর্থস্থানে উপস্থিত ভক্তরা তুষারপাত দেখে আনন্দিত ৷ 

আগামিকাল, সোমবার, 16 নভেম্বরই এই শীতে বদ্রীনাথ ধামের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে ৷ দরজা বন্ধ হওয়ার ঠিক আগের দিন তুষারপাতে পুরো বদ্রীনাথ অঞ্চল এক অপরূপ সৌন্দর্যে ভরে উঠেছে ৷

স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার সকাল থেকে উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় আবহাওয়ার পরিবর্তন শুরু হয় ৷ আকাশে মেঘ জমতে থাকে এবং উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে শীতের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় ৷ সকালের দিকে বদ্রীনাথ ধামে তুষারপাত শুরু হয়, যার ফলে পুরো উপত্যকা বরফের এক শুভ্র চাদরে ঢেকে যায় ৷ তুষারপাতের কারণে তাপমাত্রাও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে, যার ফলে শীতের প্রকোপ আরও তীব্র হয়েছে ৷

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TAGGED:

BADRINATH DHAM SNOWFALL
SNOWFALL IN UTTARAKHAND
CHAMOLI SNOWFALL
বদ্রীনাথ ধামে তুষারপাত
উত্তরাখণ্ডের বদ্রীনাথে তুষারপাত

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