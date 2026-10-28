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অর্ণবের দাপটেও জমজমাট দিঘা, মাইকিংয়ে সতর্কতার আবহে চলছে উত্তাল সমুদ্রের দর্শন

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অর্ণবের প্রভাবে দিঘায় ফুঁসছে সমুদ্র (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 28, 2026 at 3:28 PM IST

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ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের প্রভাবে বুধবার সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ দিঘায় । বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দমকা বাতাসের দাপট বাড়ছে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় । তবে এতকিছুর মাঝেও মোটামুটি পর্যটকদের আনাগোনা ভালোই নজরে এসেছে দিঘায় ৷ কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের তরফ থেকে বারে বারে মাইকিং করে সতর্কতা করা হচ্ছে সকলকে । সমুদ্র স্নানেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ কেবল চোখে দেখেই উপভোগ করছেন আগত পর্যটকরা ৷ বেশিরভাগ সময়েই গার্ডওয়াল টপকে সমুদ্রের ঢেউ চলে আসছে রাস্তার উপর ৷ তাই ক্যামেরাবন্দি করছেন পর্যটকরা ৷ উচ্ছ্বাসে ভরা দিঘায় অর্ণবের কারণে স্নান করতে না পারলেও বাকি সমস্ত আনন্দ চেটেপুটে উপভোগ করছেন পর্যটকরা ৷ 

ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের প্রভাবে বুধবার সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ দিঘায় । বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দমকা বাতাসের দাপট বাড়ছে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় । তবে এতকিছুর মাঝেও মোটামুটি পর্যটকদের আনাগোনা ভালোই নজরে এসেছে দিঘায় ৷ কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের তরফ থেকে বারে বারে মাইকিং করে সতর্কতা করা হচ্ছে সকলকে । সমুদ্র স্নানেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ কেবল চোখে দেখেই উপভোগ করছেন আগত পর্যটকরা ৷ বেশিরভাগ সময়েই গার্ডওয়াল টপকে সমুদ্রের ঢেউ চলে আসছে রাস্তার উপর ৷ তাই ক্যামেরাবন্দি করছেন পর্যটকরা ৷ উচ্ছ্বাসে ভরা দিঘায় অর্ণবের কারণে স্নান করতে না পারলেও বাকি সমস্ত আনন্দ চেটেপুটে উপভোগ করছেন পর্যটকরা ৷ 

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CYCLONE ARNAB EFFECT AT DIGHA
SEVERE CYCLONE ARNAB IN DIGHA
দিঘায় অর্ণবের দাপট
দিঘায় ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের প্রভাব

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