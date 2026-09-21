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তোর্ষার ভাঙনে 10টি বাড়ি নদীগর্ভে ! ভিটেমাটি হারিয়ে দুশ্চিন্তায় বাসিন্দারা

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তোর্ষার ভাঙনে 10টি বাড়ি নদীগর্ভে ! ভিটেমাটি হারিয়ে দুশ্চিন্তায় বাসিন্দারা (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 21, 2026 at 6:54 PM IST

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Erosion in Cooch Behar: নদীর জল নামতেই ভয়াবহ ভাঙন শুরু হয়েছে তোর্ষা নদী সংলগ্ন কোচবিহার শহরের 16 নম্বর ওয়ার্ডে । রবিবার থেকে শুরু হওয়া এই ভাঙনে ইতিমধ্যেই প্রায় 10টি বাড়ি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি । ভাঙনের জেরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায় । নদীর জল কমার পর থেকেই তোর্ষার পাড়ে ভাঙন শুরু হয় । ধীরে ধীরে নদীর পাড়ের মাটি ধসে পড়তে থাকে । এর ফলে একের পর এক বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি বাড়ি নদীর পাড়ের একেবারে কাছে চলে এসেছে । পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে না আনা হলে আরও বাড়ি নদীগর্ভে চলে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা ।

ভাঙনের কারণে অনেক পরিবার কার্যত অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে । কখন বাড়ির মাটি ধসে নদীতে চলে যাবে, সেই আতঙ্কে রয়েছেন তাঁরা ৷ ইতিমধ্যেই প্রশাসনের কাছে বিষয়টি জানিয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা । স্থানীয় বাসিন্দা গৌতম বর্মন বলেন, "নদী আগে অনেক দূরে ছিল । ভাঙতে ভাঙতে এখন বাড়ির কাছে এসেছে । আমরা ঘর সরাচ্ছি । যেভাবে ভাঙছে তাতে অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে আরও বাড়ি চলে যাবে ।" অন্যদিকে গোটা বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে । 

Erosion in Cooch Behar: নদীর জল নামতেই ভয়াবহ ভাঙন শুরু হয়েছে তোর্ষা নদী সংলগ্ন কোচবিহার শহরের 16 নম্বর ওয়ার্ডে । রবিবার থেকে শুরু হওয়া এই ভাঙনে ইতিমধ্যেই প্রায় 10টি বাড়ি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি । ভাঙনের জেরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায় । নদীর জল কমার পর থেকেই তোর্ষার পাড়ে ভাঙন শুরু হয় । ধীরে ধীরে নদীর পাড়ের মাটি ধসে পড়তে থাকে । এর ফলে একের পর এক বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি বাড়ি নদীর পাড়ের একেবারে কাছে চলে এসেছে । পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে না আনা হলে আরও বাড়ি নদীগর্ভে চলে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা ।

ভাঙনের কারণে অনেক পরিবার কার্যত অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে । কখন বাড়ির মাটি ধসে নদীতে চলে যাবে, সেই আতঙ্কে রয়েছেন তাঁরা ৷ ইতিমধ্যেই প্রশাসনের কাছে বিষয়টি জানিয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা । স্থানীয় বাসিন্দা গৌতম বর্মন বলেন, "নদী আগে অনেক দূরে ছিল । ভাঙতে ভাঙতে এখন বাড়ির কাছে এসেছে । আমরা ঘর সরাচ্ছি । যেভাবে ভাঙছে তাতে অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে আরও বাড়ি চলে যাবে ।" অন্যদিকে গোটা বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে । 

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TAGGED:

COOCH BEHAR EROSION
GANGA EROSION
তোর্ষার ভাঙন
কোচবিহারে ভাঙন
TORSA RIVER EROSION

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