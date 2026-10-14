প্রতিমার মুখের আদল বদলায় না বহরমপুরের সেন পরিবারে

প্রতিমার মুখের আদল বদলায় না বহরমপুরের সেন পরিবারে
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Published : October 14, 2026 at 6:24 PM IST
বহরমপুর চক ইসলামে রেশমের ব্যবসা ছিল জমিদার সেন পরিবারের । 1740 সালে বর্গী হামলায় ইসলামিপুর ব্লকের চক গ্রাম থেকে বহরমপুরে উঠে এসে স্থায়ী বসবাস শুরু করে সেন পরিবার । বহরমপুর শহরের একমাত্র জমিদার বাড়ির পুজো এটি । একই প্রতিমার মুখের আদলে বছরের পর বছর ধরে পুজো হয়ে আসছে এখানে । সোজা রথের দিন কাঠামো পুজোর মাধ্যমে দুর্গা পুজোর সূচনা হয় । ষষ্ঠী থেকে ষষ্ঠাধিকল্পারম্ভের মাধ্যমে পুজো শুরু হয় । অব্রাহ্মণ পরিবার বলে বৈষ্ণবমতে পুজো হয়, তাই আখ এবং চালকুমড়ো বলি হয় । সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতে 17টা করে নৈবেদ্য পড়ে, সন্ধিতে 19টা। পরিবারের অন্যতম সদস্য সুবীর সেন বলেন, "যতটা শুদ্ধভাবে মাকে পুজো করা যায়, সেই চেষ্টা চলেছে এবং পূর্বপুরুষরা আমাদের যে ঐতিহ্য দিয়ে গেছেন, সেটা বহন করার চেষ্টা করছি। প্রথম থেকে আমাদের যে আঙ্গিকে পুজো হতো, মায়ের প্রতিমা যেমন হতো, আমরা সেটাই এখনও রেখে দিয়েছি । এখানে মহিষাসুর রয়েছে, কিন্তু মহিষ নেই । মহিষের প্রতীকস্বরূপ একটা কাটা মাথা রাখা রয়েছে। সেই সবুজ বর্ণের অসুর রয়েছে। প্রথম থেকেই মায়ের যেমন মুখ হতো, সেরকমই হয় । কারণ মায়ের এবং লক্ষ্মী, সরস্বতীর যে মুখ, মুখের ছাঁচ সেটা আমাদের বাড়িতে রাখা থাকে। সেই ছাঁচেই মায়ের মুখ তৈরি হয় প্রতি বছর ।"
বহরমপুর চক ইসলামে রেশমের ব্যবসা ছিল জমিদার সেন পরিবারের । 1740 সালে বর্গী হামলায় ইসলামিপুর ব্লকের চক গ্রাম থেকে বহরমপুরে উঠে এসে স্থায়ী বসবাস শুরু করে সেন পরিবার । বহরমপুর শহরের একমাত্র জমিদার বাড়ির পুজো এটি । একই প্রতিমার মুখের আদলে বছরের পর বছর ধরে পুজো হয়ে আসছে এখানে । সোজা রথের দিন কাঠামো পুজোর মাধ্যমে দুর্গা পুজোর সূচনা হয় । ষষ্ঠী থেকে ষষ্ঠাধিকল্পারম্ভের মাধ্যমে পুজো শুরু হয় । অব্রাহ্মণ পরিবার বলে বৈষ্ণবমতে পুজো হয়, তাই আখ এবং চালকুমড়ো বলি হয় । সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতে 17টা করে নৈবেদ্য পড়ে, সন্ধিতে 19টা। পরিবারের অন্যতম সদস্য সুবীর সেন বলেন, "যতটা শুদ্ধভাবে মাকে পুজো করা যায়, সেই চেষ্টা চলেছে এবং পূর্বপুরুষরা আমাদের যে ঐতিহ্য দিয়ে গেছেন, সেটা বহন করার চেষ্টা করছি। প্রথম থেকে আমাদের যে আঙ্গিকে পুজো হতো, মায়ের প্রতিমা যেমন হতো, আমরা সেটাই এখনও রেখে দিয়েছি । এখানে মহিষাসুর রয়েছে, কিন্তু মহিষ নেই । মহিষের প্রতীকস্বরূপ একটা কাটা মাথা রাখা রয়েছে। সেই সবুজ বর্ণের অসুর রয়েছে। প্রথম থেকেই মায়ের যেমন মুখ হতো, সেরকমই হয় । কারণ মায়ের এবং লক্ষ্মী, সরস্বতীর যে মুখ, মুখের ছাঁচ সেটা আমাদের বাড়িতে রাখা থাকে। সেই ছাঁচেই মায়ের মুখ তৈরি হয় প্রতি বছর ।"