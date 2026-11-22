আইএনটিইউসি-র রাজ্য সম্মেলনে হাতাহাতি ! দুর্গাপুরে প্রকাশ্যে কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল
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Published : November 22, 2026 at 6:11 PM IST
Congress factionalism in Durgapur: আইএনটিইউসি-র রাজ্য সম্মেলন ঘিরে প্রকাশ্যে এল কংগ্রেসের অন্দরের কোন্দল । সম্মেলনে কারা প্রবেশ করবেন, তা নিয়ে জেলা কংগ্রেস ও শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বের মধ্যে বচসা থেকে শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি, এমনকী হাতাহাতিও । ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় দুর্গাপুরের ইস্পাতনগরীতে ।
শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি সুভাষ সাহার অভিযোগ, এদিনের সম্মেলন শুধুমাত্র আইএনটিইউসি-র কর্মী ও প্রতিনিধিদের নিয়ে আয়োজন করা হয়েছিল । কিন্তু জেলা কংগ্রেস সভাপতি হরজিৎ সিং এবং এআইসিসি সদস্য দেবেশ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে কয়েকজন জোর করে সম্মেলনস্থলে ঢোকার চেষ্টা করেন । শ্রমিক সংগঠনের কর্মীদের আগে প্রবেশের দাবি জানানো হলেও তা মানা হয়নি বলে অভিযোগ ।
সুভাষ সাহার দাবি, এই নিয়েই দু'পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি ও হাতাহাতির পরিস্থিতি তৈরি হয় । অন্যদিকে, অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা সরব দেবেশ চক্রবর্তী । তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রতিনিধিদের প্রবেশে বাধা দেওয়া হচ্ছিল । অল ইন্ডিয়া আইএনটিইউসির নির্ধারিত তালিকা অনুযায়ী কারা সম্মেলনে যোগ দিতে পারবেন, তা জানানো হয়েছিল । তা সত্ত্বেও বাধা দেওয়ার চেষ্টা হওয়ায় প্রতিবাদ করা হয়েছে বলে দাবি তাঁর । সব মিলিয়ে শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সংঘাত ফের প্রকাশ্যে এল ।
Congress factionalism in Durgapur: আইএনটিইউসি-র রাজ্য সম্মেলন ঘিরে প্রকাশ্যে এল কংগ্রেসের অন্দরের কোন্দল । সম্মেলনে কারা প্রবেশ করবেন, তা নিয়ে জেলা কংগ্রেস ও শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বের মধ্যে বচসা থেকে শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি, এমনকী হাতাহাতিও । ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় দুর্গাপুরের ইস্পাতনগরীতে ।
শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি সুভাষ সাহার অভিযোগ, এদিনের সম্মেলন শুধুমাত্র আইএনটিইউসি-র কর্মী ও প্রতিনিধিদের নিয়ে আয়োজন করা হয়েছিল । কিন্তু জেলা কংগ্রেস সভাপতি হরজিৎ সিং এবং এআইসিসি সদস্য দেবেশ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে কয়েকজন জোর করে সম্মেলনস্থলে ঢোকার চেষ্টা করেন । শ্রমিক সংগঠনের কর্মীদের আগে প্রবেশের দাবি জানানো হলেও তা মানা হয়নি বলে অভিযোগ ।
সুভাষ সাহার দাবি, এই নিয়েই দু'পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি ও হাতাহাতির পরিস্থিতি তৈরি হয় । অন্যদিকে, অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা সরব দেবেশ চক্রবর্তী । তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রতিনিধিদের প্রবেশে বাধা দেওয়া হচ্ছিল । অল ইন্ডিয়া আইএনটিইউসির নির্ধারিত তালিকা অনুযায়ী কারা সম্মেলনে যোগ দিতে পারবেন, তা জানানো হয়েছিল । তা সত্ত্বেও বাধা দেওয়ার চেষ্টা হওয়ায় প্রতিবাদ করা হয়েছে বলে দাবি তাঁর । সব মিলিয়ে শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সংঘাত ফের প্রকাশ্যে এল ।