বর্ষবরণের আগে সুন্দরবনে 'রয়্যাল বেঙ্গল' দর্শন পর্যটকদের - ROYAL BENGAL TIGER

বর্ষবরণের আগে সুন্দরবনে বাঘ দর্শন (ইটিভি ভারত)

Published : December 27, 2025 at 3:36 PM IST

সুন্দরবনের প্রাণবৈচিত্র্যের টানে প্রতি বছর রাজ্যের এমনকি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু পর্যটকেরা সুন্দরবনে ছুটে আসেন। সুন্দরবনের প্রধান আকর্ষণ মূলত রয়্যাল বেঙ্গলের দর্শন পাওয়ার জন্যই পর্যটকরা সুন্দরবন এ আসেন। নতুন বছরের আগে সুন্দরবনে পর্যটকদের ক্যামেরাবন্দি হল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। এবার একটি অথবা দু'টি নয় একসঙ্গে তিনটি বাঘ দেখতে পেয়েছেন পর্যটকরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পুরুলিয়া ও কলকাতা থেকে প্রায় 20 জন পর্যটকদের একটি দল সুন্দরবন ভ্রমণে আসে। কৈখালি থেকে তাঁরা লঞ্চে করে সুন্দরবনে আসেন। এর পর বন দফতরের বনি ক্যাম্প ওয়াচটাওয়ার থেকে জঙ্গলের সৌন্দর্য উপভোগ করার সময় দেখতে পান রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। পর্যটকদের দাবি, একটি নয়, তিনটি বাঘ দেখেছেন। রয়্যাল দর্শনে স্বভাবতই খুশি পর্যটকরা। 

পুরুলিয়া থেকে আসা সোমা বিশ্বাস বলেন, " সুন্দরবনে বাঘ দেখে আমরা খুব আনন্দিত ৷ এই কারণেই আমাদের এখানে আসা ৷ স্বপ্নপূরণের মতো লাগছে ৷ একসঙ্গে দু'টি বাঘ ছিল ৷ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে জলাশয়ে নেমে পড়ে ওরা।" আর এক পর্যটক মহুয়া সেনগুপ্ত বলেন, "এই প্রথমবার বন্ধুদের সঙ্গে সুন্দরবনে ঘুরতে এসেছিলাম। ঘুরতে আসা সার্থক ৷ এই স্মৃতি ভোলার নয়।"

বন দফতরের মুখ্য বন আধিকারিক(DFO) নিশা গোস্বামী জানান, বনি ক্যাম্পে বন দফতরের পক্ষ থেকে বন্যপ্রাণীদের পানীয় জলের সঙ্কট মেটানোর জন্য বেশ কয়েকটি জলাশয় করা রয়েছে । সেই জলাশয়ে সাধারণত হরিণ থেকে শুরু করে বন্যপ্রাণীরা জল খেতে আসে। বনি ক্যাম্পে এর আগেও পর্যটকরা বাঘের দেখা পেয়েছেন ।

সুন্দরবনে বাঘ দর্শন
SUNDARBAN TIGER
রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার
ROYAL BENGAL TIGER

ETV Bharat Bangla Team

সম্পাদকের পছন্দ

