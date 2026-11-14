রসগোল্লা-রসে টইটুম্বুর, GI ট্যাগের বর্ষপূর্তিতে বাংলার পর্যটন মানচিত্রে জুড়ছে ঐতিহ্যের মিষ্টি

রসগোল্লা-রসে টইটুম্বুর, GI ট্যাগের বর্ষপূর্তিতে বাংলার পর্যটন মানচিত্রে জুড়ছে ঐতিহ্যের মিষ্টি
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Published : November 14, 2026 at 7:12 PM IST
'বাংলার রসগোল্লা'র জিআই স্বীকৃতি প্রাপ্তির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রসে-বশে মাতল শিলিগুড়ি। আজ শহরের প্রাণকেন্দ্র সেবক মোড়ে প্রায় 20 হাজারেরও বেশি রসগোল্লা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করে দিনটি উদযাপন করা হল। 'পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতি' এবং 'শিলিগুড়ি সুইট শপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ঘোষণা করেন, আগামিদিনে রাজ্যের পর্যটন হাবগুলিতেও বিশেষ জায়গা করে নেবে বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি।
2017 সালের 14 নভেম্বর দীর্ঘ আইনি লড়াই শেষে 'বাংলার রসগোল্লা' জিআই ট্যাগ অর্জন করে। সেই স্মৃতিকে ধরে রাখতেই প্রতি বছর রাজ্যের 23টি জেলায় পর্যায়ক্রমে এই উৎসব পালিত হয়।
পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য সম্পাদক সঞ্জীব ঘোষ জানান, রাজ্যের প্রায় 50 হাজার মিষ্টি ব্যবসায়ীর সম্মিলিত উদ্যোগে এবার শিলিগুড়িতে এই আয়োজন করা হয়েছে।" ওড়িশার রসগোল্লার সঙ্গে বাংলার রসগোল্লার পার্থক্য ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, "ওড়িশার রসগোল্লা কিছুটা লালচে, শক্ত ও ঘন রসের হলেও, বাংলার রসগোল্লা ধবধবে সাদা, নরম, স্পঞ্জি এবং হালকা রসের, আর এই স্বাতন্ত্র্যই বাংলাকে আলাদা স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। ব্যবসায়ীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এদিন প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা 15 হাজার ছাড়িয়ে 20 হাজারেরও বেশি রসগোল্লা বিলি করা হয়।
উল্লেখ্য, কাকতালীয়ভাবে এদিন রসগোল্লা দিবসের পাশাপাশি শিশু দিবস এবং বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসও পালিত হয়। ডায়াবেটিস রোগীদের মিষ্টি খাওয়ার প্রসঙ্গে সঞ্জীব বণিক এবং শিলিগুড়ি সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক সঞ্জীব ঘোষ জানান, কেক বা আইসক্রিমের মতো খাবারের তুলনায় ছানার তৈরি রসগোল্লা অনেক বেশি পুষ্টিকর। তবুও ডায়াবেটিস আক্রান্তদের কথা ভেবে ব্যবসায়ীরা বর্তমানে সুগার-ফ্রি রসগোল্লা ও কালাকাঁদও তৈরি করছেন। সব মিলিয়ে, সেবক মোড়ের এই আয়োজন কেবল মিষ্টি বিতরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না, বরং পর্যটন দফতরের হাত ধরে বাংলার মিষ্টি শিল্পকে বিশ্বদরবারে পৌঁছে দেওয়ার এক নতুন পথ প্রশস্ত করল।
'বাংলার রসগোল্লা'র জিআই স্বীকৃতি প্রাপ্তির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রসে-বশে মাতল শিলিগুড়ি। আজ শহরের প্রাণকেন্দ্র সেবক মোড়ে প্রায় 20 হাজারেরও বেশি রসগোল্লা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করে দিনটি উদযাপন করা হল। 'পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতি' এবং 'শিলিগুড়ি সুইট শপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ঘোষণা করেন, আগামিদিনে রাজ্যের পর্যটন হাবগুলিতেও বিশেষ জায়গা করে নেবে বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি।
2017 সালের 14 নভেম্বর দীর্ঘ আইনি লড়াই শেষে 'বাংলার রসগোল্লা' জিআই ট্যাগ অর্জন করে। সেই স্মৃতিকে ধরে রাখতেই প্রতি বছর রাজ্যের 23টি জেলায় পর্যায়ক্রমে এই উৎসব পালিত হয়।
পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য সম্পাদক সঞ্জীব ঘোষ জানান, রাজ্যের প্রায় 50 হাজার মিষ্টি ব্যবসায়ীর সম্মিলিত উদ্যোগে এবার শিলিগুড়িতে এই আয়োজন করা হয়েছে।" ওড়িশার রসগোল্লার সঙ্গে বাংলার রসগোল্লার পার্থক্য ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, "ওড়িশার রসগোল্লা কিছুটা লালচে, শক্ত ও ঘন রসের হলেও, বাংলার রসগোল্লা ধবধবে সাদা, নরম, স্পঞ্জি এবং হালকা রসের, আর এই স্বাতন্ত্র্যই বাংলাকে আলাদা স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। ব্যবসায়ীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এদিন প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা 15 হাজার ছাড়িয়ে 20 হাজারেরও বেশি রসগোল্লা বিলি করা হয়।
উল্লেখ্য, কাকতালীয়ভাবে এদিন রসগোল্লা দিবসের পাশাপাশি শিশু দিবস এবং বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসও পালিত হয়। ডায়াবেটিস রোগীদের মিষ্টি খাওয়ার প্রসঙ্গে সঞ্জীব বণিক এবং শিলিগুড়ি সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক সঞ্জীব ঘোষ জানান, কেক বা আইসক্রিমের মতো খাবারের তুলনায় ছানার তৈরি রসগোল্লা অনেক বেশি পুষ্টিকর। তবুও ডায়াবেটিস আক্রান্তদের কথা ভেবে ব্যবসায়ীরা বর্তমানে সুগার-ফ্রি রসগোল্লা ও কালাকাঁদও তৈরি করছেন। সব মিলিয়ে, সেবক মোড়ের এই আয়োজন কেবল মিষ্টি বিতরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না, বরং পর্যটন দফতরের হাত ধরে বাংলার মিষ্টি শিল্পকে বিশ্বদরবারে পৌঁছে দেওয়ার এক নতুন পথ প্রশস্ত করল।