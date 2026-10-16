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নবরাত্রিতে মাতিয়ে দিল রোবো চিচা, ডান্ডিয়া খেলার ভিডিও ভাইরাল

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রোবট চিচার ডান্ডিয়া নাচ (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 16, 2026 at 4:56 PM IST

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দেশজুড়ে নবরাত্রি উদযাপন চলছে ৷ এই উৎসবে সামিল হল রোবো চিচা ৷ ডান্ডিয়ার পোশাক পরে মানুষের সঙ্গে ডান্ডিয়া খেলল রোবট ৷ তেলেঙ্গানার করিমনগর জেলার নাগুনুরে দুর্গা ভবানী মন্দিরে নবরাত্রির উৎসবে ডান্ডিয়া নাচের আয়োজন করা হয় ৷ সেখানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল হিউম্যানয়েড রোবট 'চিচা' ৷ রাজ্যের বিধান পরিষদের আঞ্জি রেড্ডি এবং ডেপুটি মেয়র সুনীল রাও এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ৷

এই ভিডিয়ো ইতিমধ্যে সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে ৷ এই অনুষ্ঠানে শিশু থেকে তরুণ-তরুণী, মহিলা- প্রত্যেকের সঙ্গে ডান্ডিয়া খেলেছে রোবো চিচা ৷ চারদিক থেকে তার নাচের ছবি ভিডিয়ো তুলতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল উপস্থিত দর্শকরা ৷ এই অনুষ্ঠানের আয়োজক তুম্মালা রেবন্ত রেড্ডি জানিয়েছেন, আধুনিক রোবটিক্স প্রযুক্তি দিয়ে এই বিশেষ রোবট তৈরির উদ্দেশ্য ভারতীয় চিরাচরিত সংস্কৃতি সঙ্গে প্রযুক্তির মেলবন্ধন করা ৷ এর আগে গণেশ চতুর্থীতে রোবটের ইঁদুর তৈরি করে চমকে দিয়েছিলেন তুম্মালা ৷ দেশে এমন উদ্যোগ এই প্রথম বলে জানিয়েছেন তিনি ৷

দেশজুড়ে নবরাত্রি উদযাপন চলছে ৷ এই উৎসবে সামিল হল রোবো চিচা ৷ ডান্ডিয়ার পোশাক পরে মানুষের সঙ্গে ডান্ডিয়া খেলল রোবট ৷ তেলেঙ্গানার করিমনগর জেলার নাগুনুরে দুর্গা ভবানী মন্দিরে নবরাত্রির উৎসবে ডান্ডিয়া নাচের আয়োজন করা হয় ৷ সেখানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল হিউম্যানয়েড রোবট 'চিচা' ৷ রাজ্যের বিধান পরিষদের আঞ্জি রেড্ডি এবং ডেপুটি মেয়র সুনীল রাও এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ৷

এই ভিডিয়ো ইতিমধ্যে সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে ৷ এই অনুষ্ঠানে শিশু থেকে তরুণ-তরুণী, মহিলা- প্রত্যেকের সঙ্গে ডান্ডিয়া খেলেছে রোবো চিচা ৷ চারদিক থেকে তার নাচের ছবি ভিডিয়ো তুলতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল উপস্থিত দর্শকরা ৷ এই অনুষ্ঠানের আয়োজক তুম্মালা রেবন্ত রেড্ডি জানিয়েছেন, আধুনিক রোবটিক্স প্রযুক্তি দিয়ে এই বিশেষ রোবট তৈরির উদ্দেশ্য ভারতীয় চিরাচরিত সংস্কৃতি সঙ্গে প্রযুক্তির মেলবন্ধন করা ৷ এর আগে গণেশ চতুর্থীতে রোবটের ইঁদুর তৈরি করে চমকে দিয়েছিলেন তুম্মালা ৷ দেশে এমন উদ্যোগ এই প্রথম বলে জানিয়েছেন তিনি ৷

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ROBO CHICHA DANCING DANDIYA
ROBOT DANCING DANDIYA
রোবটের ডান্ডিয়া নাচ
রোবট চিচা ডান্ডিয়া নাচল
ROBO CHICHA PLAYS DANDIYA

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