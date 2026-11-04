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লোকালয়ে দুই বুনো হাতি, চুড়কি গ্রামে সতর্ক বন দফতর

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লোকালয়ে দুই বুনো হাতি, চুড়কি গ্রামে সতর্ক বন দফতর (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 4, 2026 at 5:02 PM IST

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Wild Elephants Strayed into Locality: পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি রেঞ্জের চুড়কি গ্রামে লোকালয়ে ঢুকে পড়ল দু’টি বুনো হাতি । বুধবার ভোরে পাহাড় ও জঙ্গল থেকে হাতি দু’টি লোকালয়ে চলে আসে । হাতি দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা । সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় বন দফতরে । খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান বন দফতরের কর্মীরা । হাতি দু’টির গতিবিধির উপর নজরদারি শুরু করেন তাঁরা । পাশাপাশি, মাইকিং করে স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয় । হাতির সামনে না যাওয়া এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার আবেদন জানানো হয় বন দফতরের পক্ষ থেকে ।

বুধবার শুধু বাঘমুণ্ডি রেঞ্জের বনকর্মীরাই নন, আড়শা, অযোধ্যা, ঝালদা, বলরামপুর ও মাঠা রেঞ্জের বনকর্মীরাও এলাকায় নজরদারিতে নামেন । গোটা এলাকা ঘিরে রেখে বিভিন্ন জায়গায় নজরদারি চালানো হয় । বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্ধ্যার পর হাতি দু’টিকে পাহাড় ও জঙ্গলের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে । আপাতত, হাতি দু’টির গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখছেন বনকর্মীরা । অন্যদিকে, গ্রামবাসীদেরও সতর্ক ও সচেতন থাকার আবেদন জানানো হয়েছে । গ্রামের বাসিন্দা শিবচরণ মাহাতো ও উমেশ সাউ জানান, তাঁরা হঠাৎ করেই সকালে এলাকায় হাতি এসেছে খবর পান । তাঁরা ছুটে যান হাতি দেখতে । এরপর এই খবর দেওয়া হয় বন বিভাগে । বনকর্মীরা আছেন বলে তাঁরা অনেকটাই নিশ্চিন্তে রয়েছেন । সমস্ত দিকে নজরদারি রেখেছে বন বিভাগ । বনকর্মীদের পক্ষ থেকে সতর্কতা জারি করা হচ্ছে এলাকাবাসীদের জন্য । ‌

Wild Elephants Strayed into Locality: পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি রেঞ্জের চুড়কি গ্রামে লোকালয়ে ঢুকে পড়ল দু’টি বুনো হাতি । বুধবার ভোরে পাহাড় ও জঙ্গল থেকে হাতি দু’টি লোকালয়ে চলে আসে । হাতি দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা । সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় বন দফতরে । খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান বন দফতরের কর্মীরা । হাতি দু’টির গতিবিধির উপর নজরদারি শুরু করেন তাঁরা । পাশাপাশি, মাইকিং করে স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয় । হাতির সামনে না যাওয়া এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার আবেদন জানানো হয় বন দফতরের পক্ষ থেকে ।

বুধবার শুধু বাঘমুণ্ডি রেঞ্জের বনকর্মীরাই নন, আড়শা, অযোধ্যা, ঝালদা, বলরামপুর ও মাঠা রেঞ্জের বনকর্মীরাও এলাকায় নজরদারিতে নামেন । গোটা এলাকা ঘিরে রেখে বিভিন্ন জায়গায় নজরদারি চালানো হয় । বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্ধ্যার পর হাতি দু’টিকে পাহাড় ও জঙ্গলের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে । আপাতত, হাতি দু’টির গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখছেন বনকর্মীরা । অন্যদিকে, গ্রামবাসীদেরও সতর্ক ও সচেতন থাকার আবেদন জানানো হয়েছে । গ্রামের বাসিন্দা শিবচরণ মাহাতো ও উমেশ সাউ জানান, তাঁরা হঠাৎ করেই সকালে এলাকায় হাতি এসেছে খবর পান । তাঁরা ছুটে যান হাতি দেখতে । এরপর এই খবর দেওয়া হয় বন বিভাগে । বনকর্মীরা আছেন বলে তাঁরা অনেকটাই নিশ্চিন্তে রয়েছেন । সমস্ত দিকে নজরদারি রেখেছে বন বিভাগ । বনকর্মীদের পক্ষ থেকে সতর্কতা জারি করা হচ্ছে এলাকাবাসীদের জন্য । ‌

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TAGGED:

WILD ELEPHANTS
লোকালয়ে দুই বুনো হাতি
সতর্ক বন দফতর
PURULIA
ELEPHANTS STRAYED INTO LOCALITY

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