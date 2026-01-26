LIVE: জমকালো প্যারেড থেকে কুচকাওয়াজ, কর্তব্যপথে 77তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন - REPUBLIC DAY 2026
Published : January 26, 2026 at 9:52 AM IST
1950 সালে সংবিধান গৃহীত হওয়া এবং তখন থেকেই দেশের সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপনের শুরু ৷ সোমবার, 26 জানুয়ারি 2026 সালে 77তম সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপন করছে ভারত ৷ এই দিনটি উদযাপনের মধ্য দিয়ে দেশের সামরিক শক্তি এবং ঐক্যের চেতনা প্রতিফলিত হয় ৷ সকাল হতেই ইংরাজি ও হিন্দি দুই ভাষাতেই সোশাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে দেশবাসীকে প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
রাজধানীতে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান উপলক্ষে উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের জন্য বহুস্তরীয় নিরাপত্তা বেষ্টনীতে শহরজুড়ে 30 হাজারেরও বেশি কর্মী মোতায়েন করেছে দিল্লি পুলিশ । নজরদারি চলছে AI দ্বারাও ৷ কর্তব্যপথে জমকালো 77তম প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেড ৷ নয়াদিল্লি থেকে সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায় ...
