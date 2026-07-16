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এখনও শোনা যায় গুলির শব্দ ! মহাসমারোহে পথ কাঁপাল মাহেশের রথ; দেখুন ভিডিয়ো - RATH YATRA 2026

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ধুমধাম করে পালন মাহেশের রথ (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 16, 2026 at 9:20 PM IST

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বন্দুকের গুলির শব্দে থামল রথের চাকা ৷ শ্রীরামপুরের মাহেশের এটাই ঐতিহ্য। এবার এই রথযাত্রার 630তম বর্ষ। বৃহস্পতিবার বিকেল 4 টা 30 মিনিটে মাহেশের রথ টানা শুরু হয়। মাহেশের জগন্নাথ মন্দির থেকে মাসির বাড়ি পর্যন্ত, জিটি রোড ধরে এক কিলোমিটার পথে এই রথ যায়। বহু ভক্তরা রথের দড়িতে টান দেন ৷ 

এদিন দুপুর দু'টোর পর নারায়ণ শিলা-সহ পরপর জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাকে ঐতিহ্য মাহেশের রথে তোলা হয়। কথিত আছে, ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী পুরী থেকে জগন্নাথদেবের আরাধনার প্রথা মাহেশে নিয়ে আসেন। পুরীতে ভগবান জগন্নাথের স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর তিনি মাহেশে ফিরে এসে জগন্নাথ, বলরাম ও শুভদ্রার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর থেকেই মাহেশে রথযাত্রা শুরু হয়।

এদিন স্বর্ণবেশে সাজানো হয় জগন্নাথদেবকে। রথের উপরেই আরতি করে রথযাত্রার সূচনা হয়। তোপ ধ্বনি পরই থেমে যায় রথের চাকা। মাহেশের জগন্নাথদেবের রথযাত্রায় রয়েছে কড়া নিরাপত্তা ৷ চন্দননগর পুলিশ কমিশনারের তরফে দু'হাজারেরও বেশি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। রাস্তার দু'ধারে তৈরি করা হয়েছে ওয়াচ টাওয়ার ও সিসিটিভি ক্যামেরা ৷ পাশাপাশি, ড্রোনের মাধ্যমেও নজরদারি চালানো হচ্ছে। বিশাল এই মাহেশের রথযাত্রা উপলক্ষে বসেছে মেলাও ৷ আজ শ্রীরামপুরে মাহেশের রথযাত্রা উপলক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য-সহ বিজেপির অন্যান্য নেতা ও নেত্রীরা। 

বন্দুকের গুলির শব্দে থামল রথের চাকা ৷ শ্রীরামপুরের মাহেশের এটাই ঐতিহ্য। এবার এই রথযাত্রার 630তম বর্ষ। বৃহস্পতিবার বিকেল 4 টা 30 মিনিটে মাহেশের রথ টানা শুরু হয়। মাহেশের জগন্নাথ মন্দির থেকে মাসির বাড়ি পর্যন্ত, জিটি রোড ধরে এক কিলোমিটার পথে এই রথ যায়। বহু ভক্তরা রথের দড়িতে টান দেন ৷ 

এদিন দুপুর দু'টোর পর নারায়ণ শিলা-সহ পরপর জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাকে ঐতিহ্য মাহেশের রথে তোলা হয়। কথিত আছে, ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী পুরী থেকে জগন্নাথদেবের আরাধনার প্রথা মাহেশে নিয়ে আসেন। পুরীতে ভগবান জগন্নাথের স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর তিনি মাহেশে ফিরে এসে জগন্নাথ, বলরাম ও শুভদ্রার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর থেকেই মাহেশে রথযাত্রা শুরু হয়।

এদিন স্বর্ণবেশে সাজানো হয় জগন্নাথদেবকে। রথের উপরেই আরতি করে রথযাত্রার সূচনা হয়। তোপ ধ্বনি পরই থেমে যায় রথের চাকা। মাহেশের জগন্নাথদেবের রথযাত্রায় রয়েছে কড়া নিরাপত্তা ৷ চন্দননগর পুলিশ কমিশনারের তরফে দু'হাজারেরও বেশি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। রাস্তার দু'ধারে তৈরি করা হয়েছে ওয়াচ টাওয়ার ও সিসিটিভি ক্যামেরা ৷ পাশাপাশি, ড্রোনের মাধ্যমেও নজরদারি চালানো হচ্ছে। বিশাল এই মাহেশের রথযাত্রা উপলক্ষে বসেছে মেলাও ৷ আজ শ্রীরামপুরে মাহেশের রথযাত্রা উপলক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য-সহ বিজেপির অন্যান্য নেতা ও নেত্রীরা। 

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TAGGED:

MAHESH RATH YATRA
ঐতিহ্যশালী মাহেশের রথ
মাহেশের রথযাত্রা
MAHESH RATHA YATRA TRADITION
RATH YATRA 2026

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ETV Bharat Bangla Team

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