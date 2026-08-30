ETV Bharat / Videos

চোখ ঘোরাতে পারে 360 ডিগ্রি, ডানকুনি থেকে উদ্ধার বিরল প্রজাতির ক্যামিলিয়ন

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ক্যামিলিয়ন উদ্ধারে স্থানীয় বাসিন্দা ও পশুপ্রেমীর বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 30, 2026 at 10:28 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বিরল প্রজাতির ক্যামিলিয়ন উদ্ধার । ডানকুনি পুরসভার 4 নং ওয়ার্ডের আকডাঙায় জাতীয় সড়কের ধারে একটি ঝোপের গাছে মধ্যে বহুরুপী সরীসৃপটিকে দেখা যায় । শনিবার স্থানীয় এক যুবক দেখতে পেয়ে সেটিকে উদ্ধার করে ডানকুনি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় । খবর দেওয়া হয় বন বিভাগে ৷ পরে এক বনকর্মী এসে উদ্ধার করে নিয়ে যায় প্রাণীটিকে । জানা গিয়েছে, সাধারণত ভারতীয় উপমহাদেশের জঙ্গলে পাওয়া যায় এই ক্যামেলিয়ন । উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশে ঘন জঙ্গলে থাকে । পরিবেশ অনুযায়ী শরীরের রং পরিবর্তন করার পাশাপাশি 360 ডিগ্রি চোখ ঘোরাতে পারে ।এমন প্রাণী খুবই কম দেখা যায় । তবে এখানে হাইওয়ের পাশে কীভাবে এল কেউ কিছু বলতে পারছে না ।

স্থানীয় এক দোকানদার সৈয়েন মল্লিক বলেন, "দু'জন অল্প বয়সী ছেলে গাছের মধ্যে এই গিরগিটিকে দেখে আমাকে ডাকে । এই বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীটিকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার বলেই পাড়ার সকলে মিলে উদ্ধার করে প্রশাসনের কাছে তুলে দিলাম ।"

পশুপ্রেমী চন্দন ক্লেমেন্ট সিং জানান, ক্যামেলিয়ন ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায় । বনাঞ্চলে থাকা ক্যামেলিয়ন মূলত কীটপতঙ্গ অমেরুদন্ডী প্রাণীদের খেয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে । ধীর গতিতে চলা ফেরা করে ৷ এদের বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত জরুরি বলে মত পরিবেশ বিজ্ঞানীদের ।

বিরল প্রজাতির ক্যামিলিয়ন উদ্ধার । ডানকুনি পুরসভার 4 নং ওয়ার্ডের আকডাঙায় জাতীয় সড়কের ধারে একটি ঝোপের গাছে মধ্যে বহুরুপী সরীসৃপটিকে দেখা যায় । শনিবার স্থানীয় এক যুবক দেখতে পেয়ে সেটিকে উদ্ধার করে ডানকুনি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় । খবর দেওয়া হয় বন বিভাগে ৷ পরে এক বনকর্মী এসে উদ্ধার করে নিয়ে যায় প্রাণীটিকে । জানা গিয়েছে, সাধারণত ভারতীয় উপমহাদেশের জঙ্গলে পাওয়া যায় এই ক্যামেলিয়ন । উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশে ঘন জঙ্গলে থাকে । পরিবেশ অনুযায়ী শরীরের রং পরিবর্তন করার পাশাপাশি 360 ডিগ্রি চোখ ঘোরাতে পারে ।এমন প্রাণী খুবই কম দেখা যায় । তবে এখানে হাইওয়ের পাশে কীভাবে এল কেউ কিছু বলতে পারছে না ।

স্থানীয় এক দোকানদার সৈয়েন মল্লিক বলেন, "দু'জন অল্প বয়সী ছেলে গাছের মধ্যে এই গিরগিটিকে দেখে আমাকে ডাকে । এই বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীটিকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার বলেই পাড়ার সকলে মিলে উদ্ধার করে প্রশাসনের কাছে তুলে দিলাম ।"

পশুপ্রেমী চন্দন ক্লেমেন্ট সিং জানান, ক্যামেলিয়ন ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায় । বনাঞ্চলে থাকা ক্যামেলিয়ন মূলত কীটপতঙ্গ অমেরুদন্ডী প্রাণীদের খেয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে । ধীর গতিতে চলা ফেরা করে ৷ এদের বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত জরুরি বলে মত পরিবেশ বিজ্ঞানীদের ।

For All Latest Updates

TAGGED:

CHAMELEON RESCUED FROM DANKUNI
ডানকুনি থেকে ক্যামিলিয়ন উদ্ধার
RARE SPECIES OF CHAMELEON
CHAMELEON
CHAMELEON RESCUED

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

RAKSHA BANDHAN 2026

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভে রাখি, প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধনের বার্তা

August 28, 2026 at 4:48 PM IST
Bakkhali Sea Beach News

উত্তাল সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছিলেন পর্যটক, সিভিল ডিফেন্সের তৎপরতায় বাঁচল প্রাণ; দেখুন রুদ্ধশ্বাস ভিডিয়ো

August 27, 2026 at 3:50 PM IST
Deplorable Condition

কলকাতার রাস্তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক, রাউতগ্রামে বর্ষায় কাদা পেরিয়ে খাটিয়ায় রোগী

August 26, 2026 at 6:05 PM IST
YOUTH SWEPT DAMODAR RIVER

দামোদরে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল যুবক, 24 ঘণ্টা পরও মিলল না খোঁজ

August 26, 2026 at 2:09 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.