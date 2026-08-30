চোখ ঘোরাতে পারে 360 ডিগ্রি, ডানকুনি থেকে উদ্ধার বিরল প্রজাতির ক্যামিলিয়ন
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Published : August 30, 2026 at 10:28 AM IST
বিরল প্রজাতির ক্যামিলিয়ন উদ্ধার । ডানকুনি পুরসভার 4 নং ওয়ার্ডের আকডাঙায় জাতীয় সড়কের ধারে একটি ঝোপের গাছে মধ্যে বহুরুপী সরীসৃপটিকে দেখা যায় । শনিবার স্থানীয় এক যুবক দেখতে পেয়ে সেটিকে উদ্ধার করে ডানকুনি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় । খবর দেওয়া হয় বন বিভাগে ৷ পরে এক বনকর্মী এসে উদ্ধার করে নিয়ে যায় প্রাণীটিকে । জানা গিয়েছে, সাধারণত ভারতীয় উপমহাদেশের জঙ্গলে পাওয়া যায় এই ক্যামেলিয়ন । উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশে ঘন জঙ্গলে থাকে । পরিবেশ অনুযায়ী শরীরের রং পরিবর্তন করার পাশাপাশি 360 ডিগ্রি চোখ ঘোরাতে পারে ।এমন প্রাণী খুবই কম দেখা যায় । তবে এখানে হাইওয়ের পাশে কীভাবে এল কেউ কিছু বলতে পারছে না ।
স্থানীয় এক দোকানদার সৈয়েন মল্লিক বলেন, "দু'জন অল্প বয়সী ছেলে গাছের মধ্যে এই গিরগিটিকে দেখে আমাকে ডাকে । এই বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীটিকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার বলেই পাড়ার সকলে মিলে উদ্ধার করে প্রশাসনের কাছে তুলে দিলাম ।"
পশুপ্রেমী চন্দন ক্লেমেন্ট সিং জানান, ক্যামেলিয়ন ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায় । বনাঞ্চলে থাকা ক্যামেলিয়ন মূলত কীটপতঙ্গ অমেরুদন্ডী প্রাণীদের খেয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে । ধীর গতিতে চলা ফেরা করে ৷ এদের বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত জরুরি বলে মত পরিবেশ বিজ্ঞানীদের ।
বিরল প্রজাতির ক্যামিলিয়ন উদ্ধার । ডানকুনি পুরসভার 4 নং ওয়ার্ডের আকডাঙায় জাতীয় সড়কের ধারে একটি ঝোপের গাছে মধ্যে বহুরুপী সরীসৃপটিকে দেখা যায় । শনিবার স্থানীয় এক যুবক দেখতে পেয়ে সেটিকে উদ্ধার করে ডানকুনি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় । খবর দেওয়া হয় বন বিভাগে ৷ পরে এক বনকর্মী এসে উদ্ধার করে নিয়ে যায় প্রাণীটিকে । জানা গিয়েছে, সাধারণত ভারতীয় উপমহাদেশের জঙ্গলে পাওয়া যায় এই ক্যামেলিয়ন । উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশে ঘন জঙ্গলে থাকে । পরিবেশ অনুযায়ী শরীরের রং পরিবর্তন করার পাশাপাশি 360 ডিগ্রি চোখ ঘোরাতে পারে ।এমন প্রাণী খুবই কম দেখা যায় । তবে এখানে হাইওয়ের পাশে কীভাবে এল কেউ কিছু বলতে পারছে না ।
স্থানীয় এক দোকানদার সৈয়েন মল্লিক বলেন, "দু'জন অল্প বয়সী ছেলে গাছের মধ্যে এই গিরগিটিকে দেখে আমাকে ডাকে । এই বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীটিকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার বলেই পাড়ার সকলে মিলে উদ্ধার করে প্রশাসনের কাছে তুলে দিলাম ।"
পশুপ্রেমী চন্দন ক্লেমেন্ট সিং জানান, ক্যামেলিয়ন ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায় । বনাঞ্চলে থাকা ক্যামেলিয়ন মূলত কীটপতঙ্গ অমেরুদন্ডী প্রাণীদের খেয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে । ধীর গতিতে চলা ফেরা করে ৷ এদের বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত জরুরি বলে মত পরিবেশ বিজ্ঞানীদের ।