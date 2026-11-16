Watch Live: রামোজি রাওয়ের চিরন্তন চেতনার উদযাপন, রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস 2026 দেখুন সরাসরি...

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বিজয়ওয়াড়ায় 'রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬' পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 16, 2026 at 6:37 PM IST

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অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ার ড. বি আর আম্বেদকর কালাবেদিকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ । আজ (16 নভেম্বর) সারা দেশ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের নয়জন কৃতী ব্যক্তিকে সম্মানিত করা হচ্ছে । এই পুরস্কার অনুষ্ঠানটি মিডিয়া জগতের দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব এবং রামোজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী রামোজি রাও-এর 90তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত হচ্ছে । 

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল বিচারপতি এস আব্দুল নাজির, মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ ।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের আরও কয়েকজন মন্ত্রী এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন । শ্রী রামোজি রাও-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে গত বছর প্রবর্তিত এই পুরস্কারটি তাঁর সততা, দৃঢ় সংকল্প ও সেবার আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত । যারা ব্যক্তিগত সাফল্যের গণ্ডি পেরিয়ে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছেন এবং জাতীয় অগ্রগতিতে অবদান রেখেছেন, তাদেরই এই 'রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস'-এর মাধ্যমে সম্মানিত করা হয় ।  

যে নয়টি বিভাগে এই পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে সেগুলি হল—সাংবাদিকতা, শিল্প ও সংস্কৃতি, গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মানবসেবা, নারী কৃতিত্ব, যুব আইকন, শিক্ষা, এবং চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য । এ বছর 'শিক্ষা' ও 'চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য'—এই দুটি নতুন বিভাগ যুক্ত হওয়ায় পুরস্কারপ্রাপ্তের সংখ্যা প্রথম সংস্করণের সাতজন থেকে বেড়ে নয়জনে দাঁড়িয়েছে । প্রত্যেক পুরস্কার বিজয়ী পাচ্ছেন একটি স্মারক, একটি প্রশংসাপত্র এবং 10 লক্ষ টাকা নগদ ।

অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ার ড. বি আর আম্বেদকর কালাবেদিকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ । আজ (16 নভেম্বর) সারা দেশ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের নয়জন কৃতী ব্যক্তিকে সম্মানিত করা হচ্ছে । এই পুরস্কার অনুষ্ঠানটি মিডিয়া জগতের দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব এবং রামোজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী রামোজি রাও-এর 90তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত হচ্ছে । 

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল বিচারপতি এস আব্দুল নাজির, মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ ।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের আরও কয়েকজন মন্ত্রী এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন । শ্রী রামোজি রাও-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে গত বছর প্রবর্তিত এই পুরস্কারটি তাঁর সততা, দৃঢ় সংকল্প ও সেবার আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত । যারা ব্যক্তিগত সাফল্যের গণ্ডি পেরিয়ে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছেন এবং জাতীয় অগ্রগতিতে অবদান রেখেছেন, তাদেরই এই 'রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস'-এর মাধ্যমে সম্মানিত করা হয় ।  

যে নয়টি বিভাগে এই পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে সেগুলি হল—সাংবাদিকতা, শিল্প ও সংস্কৃতি, গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মানবসেবা, নারী কৃতিত্ব, যুব আইকন, শিক্ষা, এবং চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য । এ বছর 'শিক্ষা' ও 'চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য'—এই দুটি নতুন বিভাগ যুক্ত হওয়ায় পুরস্কারপ্রাপ্তের সংখ্যা প্রথম সংস্করণের সাতজন থেকে বেড়ে নয়জনে দাঁড়িয়েছে । প্রত্যেক পুরস্কার বিজয়ী পাচ্ছেন একটি স্মারক, একটি প্রশংসাপত্র এবং 10 লক্ষ টাকা নগদ ।

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RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2026
রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস 2026
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