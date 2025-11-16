মানবকল্যাণে ব্রতীদের সম্মান, শুরু রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড 2025 - RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 16, 2025 at 6:41 PM IST|
Updated : November 16, 2025 at 6:52 PM IST
সমাজের নানা কাজে অবদান রেখে মানবকল্যাণে ব্রতীদের সম্মান জানানোর মহতি উদ্যোগ নিল রামোজি গ্রুপ ৷ রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড 2025 আয়োজন করতে পেরে আমরা গর্বিত ৷ সাংবাদিকতা, গ্রামীণ উন্নয়ন, মানবকল্যাণ, শিল্পকলা, প্রযুক্তির পাশাপাশি যুব সমাজের আদর্শ হিসেবে যাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, তাঁদের সম্মানিত করছি আমরা ৷ সমাজ সেরাদের সম্মান জ্ঞাপনের অনুষ্ঠান ঘিরে চাঁদের হাট পদ্মবিভূষণ রামোজি রাওয়ের হাতে তৈরি রামোজি ফিল্ম সিটিতে ৷ উপস্থিত আছেন দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন, তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মা, অন্ধপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবান্থ রেড্ডি, প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু, দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা, অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী কে রামমোহন নাইডু এবং কেন্দ্রীয় খনিমন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি ৷
সমাজের নানা কাজে অবদান রেখে মানবকল্যাণে ব্রতীদের সম্মান জানানোর মহতি উদ্যোগ নিল রামোজি গ্রুপ ৷ রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড 2025 আয়োজন করতে পেরে আমরা গর্বিত ৷ সাংবাদিকতা, গ্রামীণ উন্নয়ন, মানবকল্যাণ, শিল্পকলা, প্রযুক্তির পাশাপাশি যুব সমাজের আদর্শ হিসেবে যাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, তাঁদের সম্মানিত করছি আমরা ৷ সমাজ সেরাদের সম্মান জ্ঞাপনের অনুষ্ঠান ঘিরে চাঁদের হাট পদ্মবিভূষণ রামোজি রাওয়ের হাতে তৈরি রামোজি ফিল্ম সিটিতে ৷ উপস্থিত আছেন দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন, তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মা, অন্ধপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবান্থ রেড্ডি, প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু, দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা, অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী কে রামমোহন নাইডু এবং কেন্দ্রীয় খনিমন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি ৷