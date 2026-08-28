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সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভে রাখি, প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধনের বার্তা

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প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধনের বার্তা ডায়মন্ড হারবারে (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 28, 2026 at 4:48 PM IST

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আয়লা, আমফান কিংবা ইয়াসের মতো একের পর এক শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের সময় ম্যানগ্রোভ অরণ্য প্রাকৃতিক ঢালের মতো কাজ করেছে। ঝড়ের গতিবেগ কমানো থেকে শুরু করে জলোচ্ছ্বাসের প্রভাব কিছুটা আটকে দেওয়া... উপকূলবর্তী এলাকার মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষায় এই অরণ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই ম্যানগ্রোভ অরণ্যের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে রাখিবন্ধন উৎসবের দিন অভিনব উদ্যোগ নিল ডায়মন্ড হারবার 2 নম্বর ব্লকের বিজেপির কার্যকর্তারা।

রাখিবন্ধনের দিন সাধারণত ভাই-বোনের সম্পর্কের বন্ধন আরও দৃঢ় করার উৎসব হিসেবেই পালিত হয়। কিন্তু এদিন সেই উৎসবকে পরিবেশ রক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরলেন বিজেপি কর্মীরা। উপকূল তীরবর্তী এলাকায় ম্যানগ্রোভ গাছের গায়ে রাখি পরিয়ে পালন করা হল 'পরিবেশ বন্ধন উৎসব। গাছের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করার পাশাপাশি ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরা হয় এই কর্মসূচিতে ৷

বিজেপির কার্যকর্তারা ম্যানগ্রোভ গাছের গায়ে রাখি পরিয়ে বলেন, "গাছগুলি প্রতিনিয়ত উপকূলের মানুষকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাদের রক্ষার দায়িত্বও মানুষেরই।"

বিশেষজ্ঞদের মতে, ম্যানগ্রোভের শিকড় মাটিকে আঁকড়ে ধরে রাখে। ফলে নদীর পাড় ভাঙনের প্রবণতা কিছুটা কমাতে সাহায্য করে এই অরণ্য। পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় ঢেউয়ের অভিঘাত কমাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ম্যানগ্রোভ। রাখিবন্ধনের দিনে ম্যানগ্রোভ গাছকে 'রাখি' পরিয়ে দেওয়ার এই অভিনব উদ্যোগ সুন্দরবনের মতো বিপন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক নির্ভরতার বিষয়টিকে ফের সামনে নিয়ে এল ৷

আয়লা, আমফান কিংবা ইয়াসের মতো একের পর এক শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের সময় ম্যানগ্রোভ অরণ্য প্রাকৃতিক ঢালের মতো কাজ করেছে। ঝড়ের গতিবেগ কমানো থেকে শুরু করে জলোচ্ছ্বাসের প্রভাব কিছুটা আটকে দেওয়া... উপকূলবর্তী এলাকার মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষায় এই অরণ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই ম্যানগ্রোভ অরণ্যের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে রাখিবন্ধন উৎসবের দিন অভিনব উদ্যোগ নিল ডায়মন্ড হারবার 2 নম্বর ব্লকের বিজেপির কার্যকর্তারা।

রাখিবন্ধনের দিন সাধারণত ভাই-বোনের সম্পর্কের বন্ধন আরও দৃঢ় করার উৎসব হিসেবেই পালিত হয়। কিন্তু এদিন সেই উৎসবকে পরিবেশ রক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরলেন বিজেপি কর্মীরা। উপকূল তীরবর্তী এলাকায় ম্যানগ্রোভ গাছের গায়ে রাখি পরিয়ে পালন করা হল 'পরিবেশ বন্ধন উৎসব। গাছের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করার পাশাপাশি ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরা হয় এই কর্মসূচিতে ৷

বিজেপির কার্যকর্তারা ম্যানগ্রোভ গাছের গায়ে রাখি পরিয়ে বলেন, "গাছগুলি প্রতিনিয়ত উপকূলের মানুষকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাদের রক্ষার দায়িত্বও মানুষেরই।"

বিশেষজ্ঞদের মতে, ম্যানগ্রোভের শিকড় মাটিকে আঁকড়ে ধরে রাখে। ফলে নদীর পাড় ভাঙনের প্রবণতা কিছুটা কমাতে সাহায্য করে এই অরণ্য। পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় ঢেউয়ের অভিঘাত কমাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ম্যানগ্রোভ। রাখিবন্ধনের দিনে ম্যানগ্রোভ গাছকে 'রাখি' পরিয়ে দেওয়ার এই অভিনব উদ্যোগ সুন্দরবনের মতো বিপন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক নির্ভরতার বিষয়টিকে ফের সামনে নিয়ে এল ৷

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TAGGED:

ম্যানগ্রোভে রাখি উৎসব
RAKHI BANDHAN
রাখি বন্ধন
DIAMOND HARBOUR RAKHI CELEBRATION
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