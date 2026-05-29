ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কালিম্পং, ভেসে যাচ্ছে বাইক-স্কুটার; দেখুন ভিডিয়ো - RAIN IN KALIMPONG

ভেসে যাচ্ছে বাইক-স্কুটার

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 29, 2026 at 4:47 PM IST

হঠাৎ কালিম্পংজুড়ে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে শুরু হওয়া প্রবল বৃষ্টিতে ব্যাপক দুর্ভোগের সৃষ্টি। মুহূর্তের মধ্যেই রাস্তায় জল নামতেই ভেসে যায় একাধিক বাইক ও স্কুটার। প্রবল বৃষ্টির জেরে কালিম্পং শহরের বিভিন্ন এলাকায় জনজীবন কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ে। কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে, অপরিকল্পিত ও অপরিষ্কার নিকাশি ব্যবস্থার কারণে সামান্য সময়ের বৃষ্টিতেই পুরসভার কাজ নিয়ে উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন। রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়ে পড়ায় চরম সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কালিম্পং জেলার হাটবাজার, 9 মাইল ও 10 মাইল এলাকা। রাস্তাজুড়ে নেমে আসে পাহাড়ি জলের স্রোত, আর মুহূর্তের মধ্যে বহু রাস্তা ছোট নদীর চেহারা নেয়। পরিস্থিতিতে আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। 

এদিকে, দুপুর গড়াতেই চারিদিক অন্ধকার হয়ে যায় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলার নানা জায়গায় ৷ কালো মেঘে ঢেকে যায় কলকাতার আকাশ। শুরুতে ঠান্ডা হাওয়া, তার সঙ্গে ঘনঘন বজ্রপাত। তারপরই বৃষ্টি ঝেঁপে আসে। শুক্রবার দুপুরে আকস্মিক ঝড়বৃষ্টিতে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিল, সপ্তাহান্তে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে । সেই পূর্বাভাস মেনেই শুক্রবার দুপুর থেকে দুর্যোগ শুরু বঙ্গের আকাশে ৷ 

ETV Bharat Bangla Team

With a dedicated team of reporters, ETV Bharat Bangla has placed stringers and contributors spread across the state. It brings out the best of the stories from the state. It not only offers regular and routine stores, but also original, special and exclusive stories. Making best use of its potential resources, the Bangla portal churns out stories from the remote corners of the state....view details

