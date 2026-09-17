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ছবিতে 76 লিটার দুধ ঢেলে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালন দুর্গাপুরে

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মোদির ছবিতে 76 লিটার দুধ ঢেলে জন্মদিন পালন (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 17, 2026 at 7:35 PM IST

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দুর্গাপুর, 17 সেপ্টেম্বর: 76-এ পা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই জন্মদিনকে ঘিরেই দুর্গাপুরে দেখা গেল অভিনব উদযাপনের ছবি। 76 লিটার দুধ প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতিতে ঢেলে জন্মদিন পালন করলেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। দুর্গাপুরের মেন গেট চত্বরে এই কর্মসূচিকে ঘিরে তৈরি হয় উৎসবের আবহ। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতির সামনে দুধ ঢালার পাশাপাশি শোনা যায় ‘হর হর মোদি’ স্লোগান। বৃহস্পতিবার বিকেলে মহিলাদের হাতে দুধের ঘটি, মুখে স্লোগান। পুরো কর্মসূচি ঘিরে রাজনৈতিক উন্মাদনা চোখে পড়ে। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতিতে একের পর এক ঘটি দুধ ঢালা হয়। 76তম জন্মদিনকে স্মরণীয় করে তুলতেই এই অভিনব আয়োজন বলে উদ্যোক্তাদের দাবি। জেলা বিজেপির নেতা ভোলা সাও দাবি করেন, "প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেই এই কর্মসূচি। প্রধানমন্ত্রী দেশকে পথ দেখাচ্ছে। আমরা তাঁকে শুভেচ্ছা জানালাম। আগামী দিনের কোনও মানুষ সমস্যায় পড়লে গোটা বিজেপি পরিবার পাশে থাকবে।"

দুর্গাপুর, 17 সেপ্টেম্বর: 76-এ পা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই জন্মদিনকে ঘিরেই দুর্গাপুরে দেখা গেল অভিনব উদযাপনের ছবি। 76 লিটার দুধ প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতিতে ঢেলে জন্মদিন পালন করলেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। দুর্গাপুরের মেন গেট চত্বরে এই কর্মসূচিকে ঘিরে তৈরি হয় উৎসবের আবহ। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতির সামনে দুধ ঢালার পাশাপাশি শোনা যায় ‘হর হর মোদি’ স্লোগান। বৃহস্পতিবার বিকেলে মহিলাদের হাতে দুধের ঘটি, মুখে স্লোগান। পুরো কর্মসূচি ঘিরে রাজনৈতিক উন্মাদনা চোখে পড়ে। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতিতে একের পর এক ঘটি দুধ ঢালা হয়। 76তম জন্মদিনকে স্মরণীয় করে তুলতেই এই অভিনব আয়োজন বলে উদ্যোক্তাদের দাবি। জেলা বিজেপির নেতা ভোলা সাও দাবি করেন, "প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেই এই কর্মসূচি। প্রধানমন্ত্রী দেশকে পথ দেখাচ্ছে। আমরা তাঁকে শুভেচ্ছা জানালাম। আগামী দিনের কোনও মানুষ সমস্যায় পড়লে গোটা বিজেপি পরিবার পাশে থাকবে।"

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TAGGED:

PM BIRTHDAY CELEBRATE DURGAPUR
প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালন
NARENDRA MODI
মোদির ছবিতে 76 লিটার দুধ
NARENDRA MODI BIRTHDAY CELEBRAT

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