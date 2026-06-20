WATCH LIVE: পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনে মোদি, তারকেশ্বরে জনসভা প্রধানমন্ত্রীর; দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL DAY 20TH JUNE
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Published : June 20, 2026 at 4:29 PM IST
আজ 20 জুন, পশ্চিমবঙ্গ দিবস। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর এই প্রথম সরকারি উদ্যোগে ঘটা করে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হচ্ছে। শনিবারের অনুষ্ঠানের লক্ষ্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ। তারকেশ্বরের মাটিতে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত ক'য়েকদিন ধরে প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থল তৈরিকে কেন্দ্র করে ছিল সাজো সাজো রব। তারকেশ্বর বালিগরিতে সরকারি অনুষ্ঠান ছাড়াও জনসভা রয়েছে মোদির ৷ বঙ্গসফরে আসার আগে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের মাহাত্ম্য বাংলায় বর্ণনা করেছেন এক্স হ্যান্ডেলে ৷ এদিনের মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে হুগলির এই শহরকে ৷ তারকেশ্বরের সভা থেকে কী বার্তা দিতে চান মোদি-শুভেন্দু ? কৌতূহল এখন সব মহলে ৷ তারকেশ্বরে মোদির জনসভা, সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
আজ 20 জুন, পশ্চিমবঙ্গ দিবস। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর এই প্রথম সরকারি উদ্যোগে ঘটা করে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হচ্ছে। শনিবারের অনুষ্ঠানের লক্ষ্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ। তারকেশ্বরের মাটিতে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত ক'য়েকদিন ধরে প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থল তৈরিকে কেন্দ্র করে ছিল সাজো সাজো রব। তারকেশ্বর বালিগরিতে সরকারি অনুষ্ঠান ছাড়াও জনসভা রয়েছে মোদির ৷ বঙ্গসফরে আসার আগে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের মাহাত্ম্য বাংলায় বর্ণনা করেছেন এক্স হ্যান্ডেলে ৷ এদিনের মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে হুগলির এই শহরকে ৷ তারকেশ্বরের সভা থেকে কী বার্তা দিতে চান মোদি-শুভেন্দু ? কৌতূহল এখন সব মহলে ৷ তারকেশ্বরে মোদির জনসভা, সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷