ETV Bharat / Videos

WATCH LIVE: পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনে মোদি, তারকেশ্বরে জনসভা প্রধানমন্ত্রীর; দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL DAY 20TH JUNE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ফাইল ছবি- পিটিআই)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 20, 2026 at 4:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

আজ 20 জুন, পশ্চিমবঙ্গ দিবস। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর এই প্রথম সরকারি উদ্যোগে ঘটা করে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হচ্ছে। শনিবারের অনুষ্ঠানের লক্ষ্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ। তারকেশ্বরের মাটিতে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত ক'য়েকদিন ধরে প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থল তৈরিকে কেন্দ্র করে ছিল সাজো সাজো রব। তারকেশ্বর বালিগরিতে সরকারি অনুষ্ঠান ছাড়াও জনসভা রয়েছে মোদির ৷ বঙ্গসফরে আসার আগে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের মাহাত্ম্য বাংলায় বর্ণনা করেছেন এক্স হ্যান্ডেলে ৷ এদিনের মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে হুগলির এই শহরকে ৷ তারকেশ্বরের সভা থেকে কী বার্তা দিতে চান মোদি-শুভেন্দু ? কৌতূহল এখন সব মহলে ৷ তারকেশ্বরে মোদির জনসভা, সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷ 

আজ 20 জুন, পশ্চিমবঙ্গ দিবস। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর এই প্রথম সরকারি উদ্যোগে ঘটা করে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হচ্ছে। শনিবারের অনুষ্ঠানের লক্ষ্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ। তারকেশ্বরের মাটিতে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত ক'য়েকদিন ধরে প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থল তৈরিকে কেন্দ্র করে ছিল সাজো সাজো রব। তারকেশ্বর বালিগরিতে সরকারি অনুষ্ঠান ছাড়াও জনসভা রয়েছে মোদির ৷ বঙ্গসফরে আসার আগে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের মাহাত্ম্য বাংলায় বর্ণনা করেছেন এক্স হ্যান্ডেলে ৷ এদিনের মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে হুগলির এই শহরকে ৷ তারকেশ্বরের সভা থেকে কী বার্তা দিতে চান মোদি-শুভেন্দু ? কৌতূহল এখন সব মহলে ৷ তারকেশ্বরে মোদির জনসভা, সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷ 

For All Latest Updates

TAGGED:

PM NARENDRA MODI IN TARAKESWAR
WEST BENGAL DAY
তারকেশ্বরে মোদি
পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনে মোদি
WEST BENGAL DAY 20TH JUNE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bangla Team

With a dedicated team of reporters, ETV Bharat Bangla has placed stringers and contributors spread across the state. It brings out the best of the stories from the state. It not only offers regular and routine stores, but also original, special and exclusive stories. Making best use of its potential resources, the Bangla portal churns out stories from the remote corners of the state....view details

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

Ramoji Rao Auditorium Inauguration

WATCH LIVE: হায়দরাবাদে রামোজি রাওয়ের নামে অডিটোরিয়ামের উদ্বোধন, দেখুন সরাসরি

June 19, 2026 at 6:02 PM IST
WEST BENGAL ASSEMBLY

WATCH LIVE : রাজ্যপালের ভাষণে শুরু বিধানসভার বাজেট অধিবেশন, দেখুন সরাসরি...

June 18, 2026 at 11:06 AM IST
Hyderabad Air Force Academy

WATCH LIVE: উপস্থিত রাজনাথ সিং, বায়ুসেনা অ্যাকাডেমিতে ভবিষ্যতের দেশরক্ষকদের কুচকাওয়াজ; দেখুন সরাসরি...

June 13, 2026 at 7:39 AM IST
MEETING IN NABANNA

WATCH LIVE: রেলমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর বৈঠক, দেখুন সরাসরি...

June 6, 2026 at 11:49 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.