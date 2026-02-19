ETV Bharat / Videos

LIVE: AI সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, দেখুন সরাসরি... - INDIA AI IMPACT SUMMIT 2026

নয়াদিল্লিতে AI শীর্ষ সম্মেলন (India AI Impact Summit 2026)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 19, 2026 at 10:54 AM IST

নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট 2026 উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) বিষয়ক বৃহত্তম বৈশ্বিক সমাবেশগুলির একটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করবে । আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর, প্রধানমন্ত্রী সকাল 11টার দিকে অন্যান্য আন্তর্জাতিক নেতাদের সঙ্গে ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট এক্সপো পরিদর্শন করবেন । দুপুর নাগাদ, প্রধানমন্ত্রী নেতাদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করবেন, যেখানে রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী এবং বহুপাক্ষিক সংস্থার সিনিয়র প্রতিনিধিরা একত্রিত হবেন । আলোচনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকারের রূপরেখা তুলে ধরা হবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে শাসন ব্যবস্থা, অবকাঠামো সম্প্রসারণ এবং বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার কাঠামো । নয়াদিল্লি থেকে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ইটিভি ভারতে দেখুন সরাসরি...

INDIA AI IMPACT SUMMIT 2026 LIVE
INDIA AI IMPACT SUMMIT 2026 NEWS
PM MODI
INDIA AI IMPACT SUMMIT 2026

ETV Bharat Bangla Team

