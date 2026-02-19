LIVE: AI সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, দেখুন সরাসরি... - INDIA AI IMPACT SUMMIT 2026
Published : February 19, 2026 at 10:54 AM IST
নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট 2026 উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) বিষয়ক বৃহত্তম বৈশ্বিক সমাবেশগুলির একটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করবে । আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর, প্রধানমন্ত্রী সকাল 11টার দিকে অন্যান্য আন্তর্জাতিক নেতাদের সঙ্গে ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট এক্সপো পরিদর্শন করবেন । দুপুর নাগাদ, প্রধানমন্ত্রী নেতাদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করবেন, যেখানে রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী এবং বহুপাক্ষিক সংস্থার সিনিয়র প্রতিনিধিরা একত্রিত হবেন । আলোচনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকারের রূপরেখা তুলে ধরা হবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে শাসন ব্যবস্থা, অবকাঠামো সম্প্রসারণ এবং বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার কাঠামো । নয়াদিল্লি থেকে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ইটিভি ভারতে দেখুন সরাসরি...
