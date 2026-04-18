WATCH LIVE: দেশের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, দেখুন সরাসরি - PM MODI ADDRESS NATION
Published : April 18, 2026 at 8:32 PM IST
দেশের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ গতকাল সংবিধান সংশোধনী (131 সংশোধন) বিল পাস করতে ব্য়র্থ হয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ এরপর আজ তিনি দেশের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন ৷
2023 সালে সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হয় ৷ এই বিল পরে আইনে পরিণত হয় ৷ এই আইন অনুযায়ী 2034 সালে মহিলাদের জন্য লোকসভায় 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হয়েছে ৷ এদিকে মোদি সরকার 2029 সালের অর্থাৎ আগামী লোকসভা নির্বাচনেই মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয় ৷ এই উদ্দেশে গত 16 এপ্রিল ফের সংসদীয় বিশেষ অধিবেশনের আহ্বান জানানো হয় ৷ মহিলা সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে- তিনটি বিল লোকসভায় পাস করাতে চায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ এই তিনটি বিল- সংবিধান সংশোধনী (131 সংশোধন) বিল, ডিলিমিটেশন বিল ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ডিলিমিটেশন বিল ৷
কেন্দ্রের বক্তব্য, লোকসভায় মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করতে 2011 সালের জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন করতে হবে সারা দেশে ৷ এর জন্য সংবিধান সংশোধনী (131 সংশোধন) বিল পাস করাতে হবে ৷ লোকসভার আসন সংখ্যা 543 থেকে বাড়িয়ে 816 করা হবে ৷ কিন্তু বিরোধীরা এই বিলের পক্ষে ভোট দেয়নি ৷
