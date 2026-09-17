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সন্ধ্যায় দেশজুড়ে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে আলো ছড়াতে প্রস্তুত ঐতিহাসিক গৌড়

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প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে মালদার ঐতিহাসিক গৌড় সেজে উঠেছে, আয়োজন বিশেষ অনুষ্ঠানের (ভিডিয়ো: জেলা প্রশাসন সূত্রে প্রাপ্ত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 17, 2026 at 1:40 PM IST

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প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 77তম জন্মবার্ষিকী পালিত হচ্ছে সারা দেশে ৷ এই আবহে বিজেপি শাসিত বঙ্গেও দিনভর নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ৷ বিজেপির নেতা-নেত্রীরা হাতে প্রদীপ নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন গ্রামে গ্রামে ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটার সময় ‘আশীর্বাদের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন’ অনুষ্ঠান হবে দেশজুড়ে ৷ 

এদিন সন্ধ্যায় মালদার ঐতিহাসিক গৌড়েও বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে জেলা প্রশাসন ৷ মূল অনুষ্ঠানটি হবে ঐতিহাসিক লুকোচুরি দরজা সংলগ্ন স্থানে ৷ ইতিমধ্যে গৌড়ের ঐতিহাসিক স্থাপত্যগুলিকে নানা রঙের আলোয় সাজিয়ে তোলা হয়েছে ৷ অন্ধকারে সেই আলো এক অন্য আঙ্গিক তৈরি করে দিয়েছে রাজা শশাঙ্কের গৌড়ে ৷ আলপনায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে শ্রীচৈতন্যের পদধূলি ধন্য এই ভূমি ৷ জেলার বিশিষ্টজনদের সঙ্গে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের উপভোক্তা এবং সাধারণ মানুষও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে ৷

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 77তম জন্মবার্ষিকী পালিত হচ্ছে সারা দেশে ৷ এই আবহে বিজেপি শাসিত বঙ্গেও দিনভর নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ৷ বিজেপির নেতা-নেত্রীরা হাতে প্রদীপ নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন গ্রামে গ্রামে ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটার সময় ‘আশীর্বাদের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন’ অনুষ্ঠান হবে দেশজুড়ে ৷ 

এদিন সন্ধ্যায় মালদার ঐতিহাসিক গৌড়েও বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে জেলা প্রশাসন ৷ মূল অনুষ্ঠানটি হবে ঐতিহাসিক লুকোচুরি দরজা সংলগ্ন স্থানে ৷ ইতিমধ্যে গৌড়ের ঐতিহাসিক স্থাপত্যগুলিকে নানা রঙের আলোয় সাজিয়ে তোলা হয়েছে ৷ অন্ধকারে সেই আলো এক অন্য আঙ্গিক তৈরি করে দিয়েছে রাজা শশাঙ্কের গৌড়ে ৷ আলপনায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে শ্রীচৈতন্যের পদধূলি ধন্য এই ভূমি ৷ জেলার বিশিষ্টজনদের সঙ্গে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের উপভোক্তা এবং সাধারণ মানুষও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে ৷

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TAGGED:

PM MODI CELEBRATION GOUR MALDA
GOUR MALDA MODI BIRTHDAY
মালদার গৌড়ে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন
প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনের অনুষ্ঠান
PM MODI 77TH BIRTHDAY

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