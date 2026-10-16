জোগান কম, পুজোর মুখে চড়া পদ্ম-সহ অন্য সব ফুলের দাম
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Published : October 16, 2026 at 5:03 PM IST
পুজোর মুখে ফুলের বাজারে আগুন ! চাহিদার তুলনায় জোগান কম থাকায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে পদ্ম-সহ বিভিন্ন ফুলের দাম ৷ রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফুলের বাজার উত্তর 24 পরগনার ঠাকুরনগর ৷ এই পাইকারি বাজার থেকেই ফুল কিনে কলকাতার বিভিন্ন এলাকার পৌঁছে দেন খুচরো ব্যবসায়ীরা। পুজোর মরশুমে এই বাজারে ফুল কেনাবেচা অনেকটাই বেড়ে যায়। তবে এ বছর পুজোর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ফুলের চাহিদাও অনেকটা বেড়েছে বলে জানাচ্ছেন বাজারের ব্যবসায়ীরা। সেই তুলনায় পর্যাপ্ত ফুলের জোগান না থাকায় দাম বাড়ছে বলে তাঁদের দাবি ৷
ব্যবসায়ীদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ঠাকুরনগরের পাইকারি বাজারে প্রতি পিস পদ্মফুল বিক্রি হচ্ছে 15 থেকে 20 টাকায় ৷ রজনীগন্ধার দাম পৌঁছেছে 350 থেকে 400 টাকা প্রতি কেজি পর্যন্ত ৷ বেড়েছে গাঁদা-সহ অন্যান্য ফুলের দামও ৷
পদ্ম ব্যবসায়ী অরুণ বাছার বলেন, "কিছু দিন আগেও পদ্মফুলের দাম কম ছিল ৷ এখন চাহিদা বেড়েছে কিন্তু ফুলের জোগান কম ৷ এবছর গরম বেশি থাকায় ব্যবসায়ীরা কোল্ড স্টোরে ফুল রাখতে খুব একটা সাহস পায়নি ৷ তাই প্রতিদিন ফুলের দাম বেড়েই চলেছে ৷" একই দাবি ঠাকুরনগর ফুল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক পার্থ প্রতিম বিশ্বাসেরও ৷
ঠাকুরনগর পাইকারি ফুলের বাজার থেকে ফুল কিনে মালা তৈরি করে বালিগঞ্জে বিক্রি করতে যান নির্মলা ভদ্র ৷ তিনি বলেন, "পাইকারি বাজারে ফুলের দাম বেশি ৷ মালা তৈরির খরচ রয়েছে, যাতায়াত-সহ আনুষঙ্গিক খরচ রয়েছে ৷ সেই তুলনায় সামান্য দাম বেশি চাইলেই ক্রেতারা কিনতে চাইছেন না ৷"
পুজোর মুখে ফুলের বাজারে আগুন ! চাহিদার তুলনায় জোগান কম থাকায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে পদ্ম-সহ বিভিন্ন ফুলের দাম ৷ রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফুলের বাজার উত্তর 24 পরগনার ঠাকুরনগর ৷ এই পাইকারি বাজার থেকেই ফুল কিনে কলকাতার বিভিন্ন এলাকার পৌঁছে দেন খুচরো ব্যবসায়ীরা। পুজোর মরশুমে এই বাজারে ফুল কেনাবেচা অনেকটাই বেড়ে যায়। তবে এ বছর পুজোর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ফুলের চাহিদাও অনেকটা বেড়েছে বলে জানাচ্ছেন বাজারের ব্যবসায়ীরা। সেই তুলনায় পর্যাপ্ত ফুলের জোগান না থাকায় দাম বাড়ছে বলে তাঁদের দাবি ৷
ব্যবসায়ীদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ঠাকুরনগরের পাইকারি বাজারে প্রতি পিস পদ্মফুল বিক্রি হচ্ছে 15 থেকে 20 টাকায় ৷ রজনীগন্ধার দাম পৌঁছেছে 350 থেকে 400 টাকা প্রতি কেজি পর্যন্ত ৷ বেড়েছে গাঁদা-সহ অন্যান্য ফুলের দামও ৷
পদ্ম ব্যবসায়ী অরুণ বাছার বলেন, "কিছু দিন আগেও পদ্মফুলের দাম কম ছিল ৷ এখন চাহিদা বেড়েছে কিন্তু ফুলের জোগান কম ৷ এবছর গরম বেশি থাকায় ব্যবসায়ীরা কোল্ড স্টোরে ফুল রাখতে খুব একটা সাহস পায়নি ৷ তাই প্রতিদিন ফুলের দাম বেড়েই চলেছে ৷" একই দাবি ঠাকুরনগর ফুল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক পার্থ প্রতিম বিশ্বাসেরও ৷
ঠাকুরনগর পাইকারি ফুলের বাজার থেকে ফুল কিনে মালা তৈরি করে বালিগঞ্জে বিক্রি করতে যান নির্মলা ভদ্র ৷ তিনি বলেন, "পাইকারি বাজারে ফুলের দাম বেশি ৷ মালা তৈরির খরচ রয়েছে, যাতায়াত-সহ আনুষঙ্গিক খরচ রয়েছে ৷ সেই তুলনায় সামান্য দাম বেশি চাইলেই ক্রেতারা কিনতে চাইছেন না ৷"