চন্দননগরের জোরকদমে চলছে জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রস্তুতি - JAGADDHATRI PUJA CHANDANNAGAR

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 25, 2025 at 7:46 PM IST

1 Min Read
চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী মানেই বিশাল বিশাল প্রতিমা ও আলোক সজ্জার রকমারি। রবিবার ষষ্ঠী আর তার আগেই সেজে উঠেছে চন্দননগর। উদ্বোধনও হয়ে গিয়েছে বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে। বিভিন্ন থিমের সঙ্গে, বাঁশের স্ট্রাকচারে লাগানো হচ্ছে আলো। আর সেই প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। রাস্তার দু'ধারে স্ট্রিট লাইট থেকে আকাশচুম্বি বাঁশের স্ট্রাকচারের গেট জানান দিচ্ছে আলোয় ভাসবে চন্দননগর। কোথাও মা জগদ্ধাত্রীর পরনে সাদা ডাকের সাজ, কোথাও সামুদ্রিক শঙ্খ ও ঝিনুক দিয়ে সাজানো হচ্ছে দেবীকে। চন্দননগরের কেন্দ্রীয় কমিটির অনুযায়ী 180টি পুজো কমিটি রয়েছে । এছাড়াও চন্দননগর ও ভদ্রেশ্বর মিলিয়ে আরও বেশ কিছু পুজো হয় । এখানে থিমের পুজো মণ্ডপ হলেও সাবেকিয়ানাতেই বিশ্বাস রাখে অধিকাংশ জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি। এবছর চার দিনের পরিবর্তে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো পাঁচদিন করা হয়েছে। দু'টি পঞ্জিকার মতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটির তরফে। একাদশীর দিন বিসর্জন হবে সমস্ত প্রতিমা। সেই দিনই চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী শোভাযাত্রা হবে।

চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজো
JAGADDHATRI PUJA 2025
CHANDANNAGAR JAGADHATRI PUJA
JAGADDHATRI PUJA CHANDANNAGAR

ETV Bharat Bangla Team

