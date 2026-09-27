চোপ ! এটা থানা, ঝগড়ার জায়গা নয় ; বিজেপি'র কোন্দলে পুলিশের ধমক

চোপ ! এটা থানা, ঝগড়ার জায়গা নয় ; বিজেপি'র কোন্দলে পুলিশের ধমক
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Published : September 27, 2026 at 2:37 PM IST
BJP Inner Clash in Bardhaman: মুখ্যমন্ত্রী বর্ধমান থেকে প্রশাসনিক সভার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রকাশ্যে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল । দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ ঘিরে বর্ধমান থানায় হাজির দুই গোষ্ঠীর নেতা । কিন্তু অভিযোগ জানানোর আগেই থানার মূল ফটকের সামনে একে অপরের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বর্ধমান 4 নম্বর নগর মণ্ডলের সভাপতি অমৃতেন্দু চন্দ্র ওরফে রাজু এবং সাধারণ সম্পাদক মনোজ চক্রবর্তী । পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, শেষ পর্যন্ত থানা থেকে বেরিয়ে এসে দু'জনকেই ধমক দেন কর্তব্যরত ডিউটি অফিসারকে । পুলিশের এক ধমকেই থেমে যায় দুই নেতার চিৎকার-চেঁচামেচি ।
ঘটনার সূত্রপাত জেলা বিজেপির সভাপতি পদে রদবদলের পর । শুক্রবার গভীর রাতে বর্ধমানের বেড় মোড় এলাকায় 4 নম্বর নগর মণ্ডল কার্যালয়ে গেটের ফ্লেক্স ও একাধিক জানালার কাচ ভাঙার পাশাপাশি বাইরে থাকা একটি বাইকেও হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ । এই ঘটনার জন্য বিজেপির এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর দিকে অভিযোগের আঙুল তোলে ।
মণ্ডল সভাপতি রাজুর দাবি, দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের পিছনে রয়েছেন তাঁর বিরোধী গোষ্ঠীর কয়েকজন । তাঁর অভিযোগ, বিজেপির কর্মী পরিচয় দিয়ে কেউ কীভাবে দলেরই কার্যালয় ভাঙচুর করতে পারেন, সেটাই তাঁর প্রশ্ন । তাঁর আরও দাবি, যাঁদের বিরুদ্ধে আগে থেকেই নানা অভিযোগ ছিল, তাঁদের কয়েকজনকে দল থেকে বহিষ্কারও করা হয়েছে । সেই প্রসঙ্গেই দলের উচ্চ নেতৃত্বকে বিষয়টি জানানোর কথাও বলেন তিনি ।
অন্যদিকে, মনোজ চক্রবর্তীর দাবি, তাঁকেই এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ কর্মীদের বারবার নিশানা করা হচ্ছে । একই সঙ্গে নিজের বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগের কথাও তুলে ধরেন তিনি । তবে, দুই পক্ষের এই অভিযোগের স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি ।
এই অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের মধ্যেই রাতেই থানায় পৌঁছন দু'জন । আর সেখানেই ফের মুখোমুখি হন রাজু ও মনোজ । থানার ঢোকার মুখে শুরু হয় তীব্র বচসা । একে অপরকে ধমক, পাল্টা আঙুল তুলে কথা—ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি । তাঁদের চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে থানার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসেন ডিউটি অফিসার ।
এরপর দুই নেতার দিকে তাকিয়ে পুলিশের কড়া বার্তা—"চোপ ! এটা থানা, এটা আপনাদের ঝগড়া করার জায়গা নয় । যার যা অভিযোগ আছে, লিখিতভাবে দিন ।" পুলিশকর্মী স্পষ্ট করে দেন, থানার সামনে এভাবে ঝগড়া করা যাবে না । মুহূর্তে থেমে যায় দুই নেতার বচসা । কিছুক্ষণ আগেও যে দুই নেতা একে অপরের দিকে আঙুল তুলে কথা বলছিলেন, পুলিশের ধমকের পর তাঁরাই সঙ্গীদের নিয়ে থানা চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে যান ।
এই ঘটনার পর ফের সামনে এসেছে বর্ধমান বিজেপির অন্দরের টানাপোড়েন । নতুন জেলা সভাপতি ঘোষণার পরই দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ, তার পর অভিযোগ জানাতে গিয়ে থানার সামনেই দুই নেতার প্রকাশ্য বিবাদ—পরপর এই ঘটনায় অস্বস্তিতে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব । ভাঙচুরের ঘটনায় কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ । প্রকাশ্য এই গোষ্ঠীকোন্দল নিয়ে স্থানীয় নেতৃত্বের তরফে এখনও কোনও স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।
BJP Inner Clash in Bardhaman: মুখ্যমন্ত্রী বর্ধমান থেকে প্রশাসনিক সভার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রকাশ্যে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল । দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ ঘিরে বর্ধমান থানায় হাজির দুই গোষ্ঠীর নেতা । কিন্তু অভিযোগ জানানোর আগেই থানার মূল ফটকের সামনে একে অপরের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বর্ধমান 4 নম্বর নগর মণ্ডলের সভাপতি অমৃতেন্দু চন্দ্র ওরফে রাজু এবং সাধারণ সম্পাদক মনোজ চক্রবর্তী । পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, শেষ পর্যন্ত থানা থেকে বেরিয়ে এসে দু'জনকেই ধমক দেন কর্তব্যরত ডিউটি অফিসারকে । পুলিশের এক ধমকেই থেমে যায় দুই নেতার চিৎকার-চেঁচামেচি ।
ঘটনার সূত্রপাত জেলা বিজেপির সভাপতি পদে রদবদলের পর । শুক্রবার গভীর রাতে বর্ধমানের বেড় মোড় এলাকায় 4 নম্বর নগর মণ্ডল কার্যালয়ে গেটের ফ্লেক্স ও একাধিক জানালার কাচ ভাঙার পাশাপাশি বাইরে থাকা একটি বাইকেও হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ । এই ঘটনার জন্য বিজেপির এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর দিকে অভিযোগের আঙুল তোলে ।
মণ্ডল সভাপতি রাজুর দাবি, দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের পিছনে রয়েছেন তাঁর বিরোধী গোষ্ঠীর কয়েকজন । তাঁর অভিযোগ, বিজেপির কর্মী পরিচয় দিয়ে কেউ কীভাবে দলেরই কার্যালয় ভাঙচুর করতে পারেন, সেটাই তাঁর প্রশ্ন । তাঁর আরও দাবি, যাঁদের বিরুদ্ধে আগে থেকেই নানা অভিযোগ ছিল, তাঁদের কয়েকজনকে দল থেকে বহিষ্কারও করা হয়েছে । সেই প্রসঙ্গেই দলের উচ্চ নেতৃত্বকে বিষয়টি জানানোর কথাও বলেন তিনি ।
অন্যদিকে, মনোজ চক্রবর্তীর দাবি, তাঁকেই এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ কর্মীদের বারবার নিশানা করা হচ্ছে । একই সঙ্গে নিজের বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগের কথাও তুলে ধরেন তিনি । তবে, দুই পক্ষের এই অভিযোগের স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি ।
এই অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের মধ্যেই রাতেই থানায় পৌঁছন দু'জন । আর সেখানেই ফের মুখোমুখি হন রাজু ও মনোজ । থানার ঢোকার মুখে শুরু হয় তীব্র বচসা । একে অপরকে ধমক, পাল্টা আঙুল তুলে কথা—ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি । তাঁদের চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে থানার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসেন ডিউটি অফিসার ।
এরপর দুই নেতার দিকে তাকিয়ে পুলিশের কড়া বার্তা—"চোপ ! এটা থানা, এটা আপনাদের ঝগড়া করার জায়গা নয় । যার যা অভিযোগ আছে, লিখিতভাবে দিন ।" পুলিশকর্মী স্পষ্ট করে দেন, থানার সামনে এভাবে ঝগড়া করা যাবে না । মুহূর্তে থেমে যায় দুই নেতার বচসা । কিছুক্ষণ আগেও যে দুই নেতা একে অপরের দিকে আঙুল তুলে কথা বলছিলেন, পুলিশের ধমকের পর তাঁরাই সঙ্গীদের নিয়ে থানা চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে যান ।
এই ঘটনার পর ফের সামনে এসেছে বর্ধমান বিজেপির অন্দরের টানাপোড়েন । নতুন জেলা সভাপতি ঘোষণার পরই দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ, তার পর অভিযোগ জানাতে গিয়ে থানার সামনেই দুই নেতার প্রকাশ্য বিবাদ—পরপর এই ঘটনায় অস্বস্তিতে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব । ভাঙচুরের ঘটনায় কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ । প্রকাশ্য এই গোষ্ঠীকোন্দল নিয়ে স্থানীয় নেতৃত্বের তরফে এখনও কোনও স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।