WATCH LIVE: বঙ্গে 'গেরুয়া বিপ্লব' ! 'খেলা শেষ' করে বিজেপির সদর দফতরে ভাষণ মোদির; দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ELECTION RESULTS 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 4, 2026 at 6:57 PM IST
বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হতেই রাজ্যজুড়ে গেরুয়া ঝড় ৷ 293টি (ফলতা বাদে) আসনের ফল ঘোষণা ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে ৷ বঙ্গের মসনদে এবার বিজেপি ৷ দিকে দিকে উচ্ছ্বাস বিজেপি কর্মী-সমর্থকের মধ্যে ৷ বঙ্গের আকাশে গেরুয়া আবির উড়িয়ে সেলিব্রেশন চলছে বিজেপির অফিসে। বাজছে ডিজে। ডিজের তালে নাচছেন বিজেপি কর্মীরা। পাশাপাশি বাজছে ডিজেও সল্টলেকের বিজেপি অফিসে বসেছে ঝালমুড়ির উৎসব ৷ নজিরবিহীন লাফ গেরুয়া শিবিরের। 2016 সালেও যাদের মোট আসন সংখ্যা ছিল নাম মাত্র। ছাব্বিশের নির্বাচনে তারাই পশ্চিমবঙ্গে কার্যত হাওয়া বদলে দিয়েছে। বদলে দিয়েছে রাজনৈতিক ইতিহাসও। 5 বছরে সরকার পরিবর্তন জরুরি। তাতেই রাজ্যে উন্নয়ন সম্ভব, বলে মনে করছে বিজেপি নেতৃত্ব ৷ রাজ্যে গেরুয়া ঝড়ের পর ভাষণ মোদির ৷ দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতর থেকে মোদির বক্তব্য সরাসরি দেখুন ইটভি ভারতে ৷
বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হতেই রাজ্যজুড়ে গেরুয়া ঝড় ৷ 293টি (ফলতা বাদে) আসনের ফল ঘোষণা ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে ৷ বঙ্গের মসনদে এবার বিজেপি ৷ দিকে দিকে উচ্ছ্বাস বিজেপি কর্মী-সমর্থকের মধ্যে ৷ বঙ্গের আকাশে গেরুয়া আবির উড়িয়ে সেলিব্রেশন চলছে বিজেপির অফিসে। বাজছে ডিজে। ডিজের তালে নাচছেন বিজেপি কর্মীরা। পাশাপাশি বাজছে ডিজেও সল্টলেকের বিজেপি অফিসে বসেছে ঝালমুড়ির উৎসব ৷ নজিরবিহীন লাফ গেরুয়া শিবিরের। 2016 সালেও যাদের মোট আসন সংখ্যা ছিল নাম মাত্র। ছাব্বিশের নির্বাচনে তারাই পশ্চিমবঙ্গে কার্যত হাওয়া বদলে দিয়েছে। বদলে দিয়েছে রাজনৈতিক ইতিহাসও। 5 বছরে সরকার পরিবর্তন জরুরি। তাতেই রাজ্যে উন্নয়ন সম্ভব, বলে মনে করছে বিজেপি নেতৃত্ব ৷ রাজ্যে গেরুয়া ঝড়ের পর ভাষণ মোদির ৷ দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতর থেকে মোদির বক্তব্য সরাসরি দেখুন ইটভি ভারতে ৷