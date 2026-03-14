ব্রিগেডে চলছে সভা, মোদির অপেক্ষায় হাজার হাজার মানুষ; দেখুন সরাসরি... - MODI'S BRIGADE RALLY LIVE

নরেন্দ্র মোদি (বিজেপি এক্স হ্যান্ডেল থেকে সংগৃহীত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 14, 2026 at 1:51 PM IST

অসম হয়ে কলকাতায় এলেন মোদি। ব্রিগেডে সভার পর বিকেলের মধ্যেই ফিরে যাবেন। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে তাঁর দু'টি সভা রয়েছে ৷ মোদি মঞ্চে প্রবেশের আগে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব বক্তৃতা দিয়েছে। এর আগে 2021 সালের মার্চ মাসেই বিধানসভা নির্বাচনের আগে ব্রিগেডে শেষ বার জনসভা করেছিলেন মোদি।

2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ব্রিগেড সভাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে বিশেষ গুরুত্ব তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই সভা শুধু একটি জনসভা নয়, বরং আগামী দিনের রাজনৈতিক সমীকরণেও এর প্রভাব পড়তে পারে। কর্মী-সমর্থক থেকে শুরু করে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবার নজর এখন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের দিকে। বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের আশা, এই সভা রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন দিশা দেখাবে এবং আগামী নির্বাচনের আগে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করবে। প্রধানমন্ত্রীর সভার নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করেছে পুলিশ ৷ যারা মঞ্চের কাছ পর্যন্ত বসতে পারবেন না, তাঁদের জন্য একাধিক বড় স্ক্রিনের ব্যবস্থাও করেছে গেরুয়া শিবির ৷ ব্রিগেড থেকে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা দেখুন সরাসরি ইটিভি ভারতে ৷ 

ব্রিগেডে মোদি
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
BJP BRIGADE RALLY
PM MODI LIVE
MODI’S BRIGADE RALLY LIVE

ETV Bharat Bangla Team

