LIVE: প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইজরায়েলের সংসদে মোদির ভাষণ - PM NARENDRA MODI ISRAEL VISIT LIVE
Published : February 25, 2026 at 9:40 PM IST
জেরুজালেম: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বুধবার, 25 ফেব্রুয়ারি দুই দিনের সফরে ইজরায়েলে পৌঁছেছেন। তিনি ইজরায়েলের সময় দুপুর 12টা 45 মিনিটে বেন গুরিয়ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন, যেখানে তাঁকে স্বাগত জানান বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং তাঁর স্ত্রী সারা। দুই দিনের সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদি ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হার্জোগের সঙ্গে দেখা করবেন এবং ইজরায়েলি সংসদ, নেসেটে রয়েছে তাঁর ভাষণ। এটি একটি বিশেষ সম্মান যা খুব কম বিশ্ব নেতাই পেয়েছেন। এটি প্রধানমন্ত্রী মোদির ইজরায়েলে দ্বিতীয় সফর।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেসেটে তাঁর ভাষণে বলেন, তাঁকে স্বাগত জানানোয় তিনি অভিভূত! প্রধানমন্ত্রী মোদি নেসেটে তাঁর ভাষণে বলেন, তাঁকে স্বাগত জানানোয় তিনি অভিভূত! প্রধানমন্ত্রী মোদি জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারানো সকলের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারানো সকলের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, "যেদিন ভারত ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দেয়, সেদিনই আমার জন্ম।" প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "আমি আমার সঙ্গে 140 কোটি ভারতীয়র শুভেচ্ছা এবং বন্ধুত্ব, শ্রদ্ধা এবং অংশীদারিত্বের বার্তা নিয়ে এসেছি।"
