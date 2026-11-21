ভারতের বহু পরিবর্তনের সাক্ষী IIT খড়গপুর, মোদি বক্তব্য দেখুন সরাসরি...
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Published : November 21, 2026 at 10:56 AM IST|
Updated : November 21, 2026 at 11:18 AM IST
শনিবার সকাল সাড়ে দশটায় আইআইটি খড়গপুরে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 75 বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আজ তাঁর এখানে আসা ৷ এখন তিনি কথা বলছেন আইআইটি-র পড়ুয়াদের সঙ্গে ৷ ইতিমধ্যে উদ্বোধন করেছেন স্মারক কয়েনেরও ৷ তাঁর সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যপাল আরএন রবি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে ৷ যেহেতু খড়গপুর আইআইটি-র 75 বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আজ তাঁর আসা, তাই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন 75 জন পড়ুয়া ৷ পড়ুয়াদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত'-এর নাম - 'ভয়েসেস ফর বিকশিত ভারত' ৷ IIT খড়গপুর থেকে মোদি ও পড়ুয়াদের কথোপকথন সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
শনিবার সকাল সাড়ে দশটায় আইআইটি খড়গপুরে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 75 বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আজ তাঁর এখানে আসা ৷ এখন তিনি কথা বলছেন আইআইটি-র পড়ুয়াদের সঙ্গে ৷ ইতিমধ্যে উদ্বোধন করেছেন স্মারক কয়েনেরও ৷ তাঁর সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যপাল আরএন রবি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে ৷ যেহেতু খড়গপুর আইআইটি-র 75 বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আজ তাঁর আসা, তাই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন 75 জন পড়ুয়া ৷ পড়ুয়াদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত'-এর নাম - 'ভয়েসেস ফর বিকশিত ভারত' ৷ IIT খড়গপুর থেকে মোদি ও পড়ুয়াদের কথোপকথন সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷