WATCH LIVE: ব্যারাকপুরের জনসভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী, দেখুন সরাসরি... - PM MODI LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 27, 2026 at 12:07 PM IST|
Updated : April 27, 2026 at 12:54 PM IST
রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দফা ভোটগ্রহণের আগে আজ শেষ প্রচার ৷ আজও জমজমাট প্রচারে শাসক-বিরোধী ৷ রবিবার থেকে বঙ্গ সফরে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আজ বিধানসভা নির্বাচনের শেষ প্রচারে ব্যারাকপুরে জনসভা করছেন তিনি ৷ এলাকার বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে বক্তব্য রাখছেন তিনি ৷
আজকে তাঁর এই সভার আগে রাত থেকে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়েছে জগদ্দল ৷ গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন বিজেপি প্রার্থী পবন সিংয়ের নিরাপত্তারক্ষী জওয়ান ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ৷ এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে আজকের জনসভা থেকে মোদি কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল ৷ ব্যারাকপুর থেকে প্রধানমন্ত্রীর সভার সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন ইটিভি ভারতের পর্দায়...
