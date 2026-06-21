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তিনটি যুদ্ধজাহাজ উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (পিটিআই)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 21, 2026 at 9:48 AM IST

|

Updated : June 21, 2026 at 10:20 AM IST

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দুই দিনের সফরে রাজ্যে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ রবি সকালে রেড রোডে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠান শেষে এখন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরে রণতরী উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন ৷ এখানে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি তিনটি যুদ্ধজাহাজ— দুনগিরি (Dunagiri), সংশোধক (Sanshodhak) এবং অগ্রেয় (Agray) উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী । নৌবাহিনীর তৈরি ও গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (GRSE)-এর নির্মিত এই জাহাজগুলো ভারতের সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষায় আত্মনির্ভরতার প্রতীক । 

এই তিনটি প্ল্যাটফর্ম দেশীয় জাহাজ নির্মাণ ইকোসিস্টেমের প্রদর্শন করে ৷ যেখানে দেশীয় উপকরণের ব্যবহার 75 শতাংশেরও বেশি । নৌবাহিনীর কথায়,"এগুলো সক্ষমতা উন্নয়নে নৌবাহিনীর ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে, যা গভীর সমুদ্রে অভিযানকে শক্তিশালী করে, সামুদ্রিক ডোমেইন সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং ক্রমবর্ধমান হুমকির বিরুদ্ধে উপকূলীয় জলসীমাকে সুরক্ষিত করে ।"

প্রোজেক্ট 17A-এর পঞ্চম স্টেলথ ফ্রিগেট দুনাগিরি উন্নত অস্ত্র ও সেন্সর দিয়ে সজ্জিত ৷ যার মধ্যে রয়েছে ব্রহ্মস সারফেস-টু-সারফেস মিসাইল এবং মাঝারি পাল্লার সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল সিস্টেম, যা নৌবাহিনীর যুদ্ধ সক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে ।

চতুর্থ বৃহৎ জরিপ জাহাজ সংশোধক, উপকূলীয় ও গভীর জলের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ এবং প্রতিরক্ষা ও বেসামরিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য সমুদ্রবিজ্ঞান ও ভূ-পদার্থবিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নকশা করা হয়েছে এবং এটি স্বয়ংক্রিয় ডুবোযান ও দূর নিয়ন্ত্রিত যান-সহ উন্নত জরিপ ব্যবস্থায় সজ্জিত ।

অগ্রেয় হল অর্নালা-শ্রেণির ডুবোজাহাজ-বিরোধী অগভীর জলের যুদ্ধজাহাজগুলোর মধ্যে চতুর্থ অগ্রযান ৷ এটি উপকূলীয় জলের নিচের হুমকি শনাক্ত ও মোকাবেলা করার জন্য হালকা টর্পেডো, দেশীয় রকেট লঞ্চার এবং অগভীর জলের সোনার সিস্টেমে সজ্জিত ।

দুই দিনের সফরে রাজ্যে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ রবি সকালে রেড রোডে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠান শেষে এখন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরে রণতরী উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন ৷ এখানে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি তিনটি যুদ্ধজাহাজ— দুনগিরি (Dunagiri), সংশোধক (Sanshodhak) এবং অগ্রেয় (Agray) উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী । নৌবাহিনীর তৈরি ও গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (GRSE)-এর নির্মিত এই জাহাজগুলো ভারতের সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষায় আত্মনির্ভরতার প্রতীক । 

এই তিনটি প্ল্যাটফর্ম দেশীয় জাহাজ নির্মাণ ইকোসিস্টেমের প্রদর্শন করে ৷ যেখানে দেশীয় উপকরণের ব্যবহার 75 শতাংশেরও বেশি । নৌবাহিনীর কথায়,"এগুলো সক্ষমতা উন্নয়নে নৌবাহিনীর ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে, যা গভীর সমুদ্রে অভিযানকে শক্তিশালী করে, সামুদ্রিক ডোমেইন সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং ক্রমবর্ধমান হুমকির বিরুদ্ধে উপকূলীয় জলসীমাকে সুরক্ষিত করে ।"

প্রোজেক্ট 17A-এর পঞ্চম স্টেলথ ফ্রিগেট দুনাগিরি উন্নত অস্ত্র ও সেন্সর দিয়ে সজ্জিত ৷ যার মধ্যে রয়েছে ব্রহ্মস সারফেস-টু-সারফেস মিসাইল এবং মাঝারি পাল্লার সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল সিস্টেম, যা নৌবাহিনীর যুদ্ধ সক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে ।

চতুর্থ বৃহৎ জরিপ জাহাজ সংশোধক, উপকূলীয় ও গভীর জলের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ এবং প্রতিরক্ষা ও বেসামরিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য সমুদ্রবিজ্ঞান ও ভূ-পদার্থবিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নকশা করা হয়েছে এবং এটি স্বয়ংক্রিয় ডুবোযান ও দূর নিয়ন্ত্রিত যান-সহ উন্নত জরিপ ব্যবস্থায় সজ্জিত ।

অগ্রেয় হল অর্নালা-শ্রেণির ডুবোজাহাজ-বিরোধী অগভীর জলের যুদ্ধজাহাজগুলোর মধ্যে চতুর্থ অগ্রযান ৷ এটি উপকূলীয় জলের নিচের হুমকি শনাক্ত ও মোকাবেলা করার জন্য হালকা টর্পেডো, দেশীয় রকেট লঞ্চার এবং অগভীর জলের সোনার সিস্টেমে সজ্জিত ।

Last Updated : June 21, 2026 at 10:20 AM IST

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SYAMA PRASAD MOOKERJEE PORT
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরে মোদি
MODI COMMISSION THREE NAVAL SHIPS
যুদ্ধজাহাজ উদ্বোধনে কলকাতায় মোদি
MODI AT SYAMA PRASAD MOOKERJEE PORT

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ETV Bharat Bangla Team

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