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গণেশের পাশে মোদি, দুইয়ের হাতেই রয়েছে চায়ের কাপ; দেখুন ভিডিয়ো

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মণ্ডপে সিদ্ধিদাতা গণেশের পাশে বসানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মূর্তি (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 17, 2026 at 5:23 PM IST

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বেলুড় বাজারের শিবচন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রিটের গণেশ পুজোয় এবার থিমের বিষয়বস্তু নিয়েই তৈরি হয়েছে আগ্রহ। মণ্ডপে সিদ্ধিদাতা গণেশের পাশে বসানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মূর্তি। পুজোর থিমের নাম দেওয়া হয়েছে 'চায়ে-পে-চর্চা'। মণ্ডপের পিছনের অংশে রয়েছে 'হিন্দু রাষ্ট্র' লেখা ৷ পাশাপাশি ব্যবহার করা হয়েছে, ভারতের মানচিত্র এবং গেরুয়া হিন্দু পতাকার প্রতিরূপ। উল্লেখ্য 17 সেপ্টেম্বর দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন ৷ তিনি এদিন 76বছরে পা-দিলেন ৷ 

পুজোর আয়োজনে ধর্মীয় আবহের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ও সাংস্কৃতিক প্রতীক ব্যবহারের বিষয়টি স্পষ্ট। মণ্ডপে আসা দর্শনার্থীদের কাছে এই উপস্থাপনাই মূল আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। শিবচন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রিটের এই পুজোর উদ্যোক্তা সমাজসেবী তথা ব্যবসায়ী খোকন খাঁড়া। তাঁর উদ্যোগে গত 15 বছর ধরে এলাকায় গণেশ পুজোর আয়োজন হয়ে আসছে। পুজো মণ্ডপে ব্যবহৃত প্রতীকগুলির মধ্যে ভারতের মানচিত্র যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে গেরুয়া পতাকার মানচিত্র ৷ 

তবে, উদ্যোক্তাদের তরফে এই উপস্থাপনার ব্যাখ্যা হিসেবে ধর্ম, সংস্কৃতি ও দেশপ্রেমের ভাবনাকেই সামনে রাখা হয়েছে। বিশেষ করে গণেশের পাশে মোদির মূর্তি এবং দুইয়ের হাতে চায়ের কাপের দৃশ্য মোবাইল ক্যামেরায় ধরে রাখছেন অনেকে। সেই ছবি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে স্থানীয় পুজো হলেও থিমটি নিয়ে এলাকার বাইরে থেকেও মানুষের কৌতূহল তৈরি হয়েছে।  

বেলুড় বাজারের শিবচন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রিটের গণেশ পুজোয় এবার থিমের বিষয়বস্তু নিয়েই তৈরি হয়েছে আগ্রহ। মণ্ডপে সিদ্ধিদাতা গণেশের পাশে বসানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মূর্তি। পুজোর থিমের নাম দেওয়া হয়েছে 'চায়ে-পে-চর্চা'। মণ্ডপের পিছনের অংশে রয়েছে 'হিন্দু রাষ্ট্র' লেখা ৷ পাশাপাশি ব্যবহার করা হয়েছে, ভারতের মানচিত্র এবং গেরুয়া হিন্দু পতাকার প্রতিরূপ। উল্লেখ্য 17 সেপ্টেম্বর দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন ৷ তিনি এদিন 76বছরে পা-দিলেন ৷ 

পুজোর আয়োজনে ধর্মীয় আবহের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ও সাংস্কৃতিক প্রতীক ব্যবহারের বিষয়টি স্পষ্ট। মণ্ডপে আসা দর্শনার্থীদের কাছে এই উপস্থাপনাই মূল আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। শিবচন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রিটের এই পুজোর উদ্যোক্তা সমাজসেবী তথা ব্যবসায়ী খোকন খাঁড়া। তাঁর উদ্যোগে গত 15 বছর ধরে এলাকায় গণেশ পুজোর আয়োজন হয়ে আসছে। পুজো মণ্ডপে ব্যবহৃত প্রতীকগুলির মধ্যে ভারতের মানচিত্র যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে গেরুয়া পতাকার মানচিত্র ৷ 

তবে, উদ্যোক্তাদের তরফে এই উপস্থাপনার ব্যাখ্যা হিসেবে ধর্ম, সংস্কৃতি ও দেশপ্রেমের ভাবনাকেই সামনে রাখা হয়েছে। বিশেষ করে গণেশের পাশে মোদির মূর্তি এবং দুইয়ের হাতে চায়ের কাপের দৃশ্য মোবাইল ক্যামেরায় ধরে রাখছেন অনেকে। সেই ছবি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে স্থানীয় পুজো হলেও থিমটি নিয়ে এলাকার বাইরে থেকেও মানুষের কৌতূহল তৈরি হয়েছে।  

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থিমের গণেশ পুজো
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