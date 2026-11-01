আইনের হাত থেকে রেহাই পাবেন না মোদি-শাহ, হুঁশিয়ারি রাহুল গান্ধির

আইনের হাত থেকে রেহাই পাবেন না মোদি-শাহ, হুঁশিয়ারি রাহুল গান্ধির
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Published : November 1, 2026 at 7:41 PM IST
ভবিষ্যতে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে ‘দেশদ্রোহিতা’র অভিযোগে জেলে পাঠানো হবে। রবিবার রামবলীলা ময়দান থেকে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ৷ তিনি জোর দিয়ে জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও আইনি পদক্ষেপের মুখোমুখি হতে হবে আগামী দিনে ৷ তাঁদের আইনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কথা ভাবা উচিত নয় বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাহুল।
‘ভোট চুরি’র অভিযোগে ‘ইন্ডিয়া’ শিবিরের সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল গান্ধি বিপুল জনসমাগমের প্রশংসাও করেন। তিনি বলেন, "এই জনসমাগম প্রধানমন্ত্রী মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কাছে একটি বার্তা পৌঁছে দিয়েছে।" রাহুল আরও বলেন, “অমিত শাহ বলেছেন যে, নরেন্দ্র মোদি কোথাও যাচ্ছেন না। আমি আপনাদের বলছি, নরেন্দ্র মোদি কোথাও যেতে পারবেন না; তিনি যেতে চাইলেও আমরা তাঁকে যেতে দেব না।”
তিনি আরও বলেন, “নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহ, এটা বুঝে রাখুন—জ্ঞানেশ কুমারের পর এবার আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব। মনে রাখবেন, আপনারা যে ‘ভোট চুরি’ করেছেন, তার জন্য আপনাদের এবং নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।” রাহুল গান্ধির মতে, কেউ যদি তাঁকে তাঁর ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তবে তিনি বলবেন—দেশের মানুষের কণ্ঠস্বর তুলে ধরাই তাঁর ধর্ম।
বিপুল জনসমাগমের দিকে ইঙ্গিত করে রাহুল বলেন, “এটি কোনও রাজনৈতিক দল বা নেতার কণ্ঠস্বর নয়, বরং এটি দেশের তরুণ, কৃষক ও শ্রমিকদের কণ্ঠস্বর। এটিই ঘোষণা করছে যে, ‘আমরা ভারতে গণতন্ত্র ও সংবিধানকে ধ্বংস হতে দেব না’।” লোকসভায় বিরোধী দলনেতা সরকারের সমালোচনা করে বলেন, “আপনাদের হাতে যতই ক্ষমতা বা অর্থ থাকুক না কেন, আপনারা সংবিধানের চেয়ে বড় নন।"
ভবিষ্যতে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে ‘দেশদ্রোহিতা’র অভিযোগে জেলে পাঠানো হবে। রবিবার রামবলীলা ময়দান থেকে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ৷ তিনি জোর দিয়ে জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও আইনি পদক্ষেপের মুখোমুখি হতে হবে আগামী দিনে ৷ তাঁদের আইনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কথা ভাবা উচিত নয় বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাহুল।
‘ভোট চুরি’র অভিযোগে ‘ইন্ডিয়া’ শিবিরের সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল গান্ধি বিপুল জনসমাগমের প্রশংসাও করেন। তিনি বলেন, "এই জনসমাগম প্রধানমন্ত্রী মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কাছে একটি বার্তা পৌঁছে দিয়েছে।" রাহুল আরও বলেন, “অমিত শাহ বলেছেন যে, নরেন্দ্র মোদি কোথাও যাচ্ছেন না। আমি আপনাদের বলছি, নরেন্দ্র মোদি কোথাও যেতে পারবেন না; তিনি যেতে চাইলেও আমরা তাঁকে যেতে দেব না।”
তিনি আরও বলেন, “নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহ, এটা বুঝে রাখুন—জ্ঞানেশ কুমারের পর এবার আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব। মনে রাখবেন, আপনারা যে ‘ভোট চুরি’ করেছেন, তার জন্য আপনাদের এবং নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।” রাহুল গান্ধির মতে, কেউ যদি তাঁকে তাঁর ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তবে তিনি বলবেন—দেশের মানুষের কণ্ঠস্বর তুলে ধরাই তাঁর ধর্ম।
বিপুল জনসমাগমের দিকে ইঙ্গিত করে রাহুল বলেন, “এটি কোনও রাজনৈতিক দল বা নেতার কণ্ঠস্বর নয়, বরং এটি দেশের তরুণ, কৃষক ও শ্রমিকদের কণ্ঠস্বর। এটিই ঘোষণা করছে যে, ‘আমরা ভারতে গণতন্ত্র ও সংবিধানকে ধ্বংস হতে দেব না’।” লোকসভায় বিরোধী দলনেতা সরকারের সমালোচনা করে বলেন, “আপনাদের হাতে যতই ক্ষমতা বা অর্থ থাকুক না কেন, আপনারা সংবিধানের চেয়ে বড় নন।"