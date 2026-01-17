ETV Bharat / Videos

18 দিনের ব্যবধানে বঙ্গ সফরে মোদি, দেখুন সরাসরি - FIRST BHARAT SLEEPER TRAIN

18 দিনের ব্যবধানে আবার বঙ্গ সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 17, 2026 at 1:31 PM IST

1 Min Read
18 দিনের ব্যবধানে আবার বঙ্গ সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷  ভোটমুখী বাংলায় হাজার হাজার কোটি টাকার রেল প্রকল্পের উদ্বোধনের পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্মসূচিও রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ৷ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আগে এবার বিজেপির হাতিয়ার রেল প্রকল্প ৷ প্রায় 13 হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রেল মন্ত্রক ৷ শুধু তাই নয়, অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের একাধিক রেল স্টেশনকে আন্তর্জাতিক মানের গড়ে তোলা হচ্ছে ৷ আর এতে বাংলার আর্থসামাজিক উন্নয়ন হবে ৷ শুক্রবার নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানান রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷ পাশাপাশি এদিন প্রধানমন্ত্রীর হাতেই পথ চলা শুরু করছে দেশের প্রথম বন্দেভারত স্লিপার ট্রেন ৷ হাওড়া থেকে গুয়াহাটি পর্যন্ত যাবে এই ট্রেন ৷ 

PM MODI LIVE
MODI BJP PUBLIC RALLY MALDA
PM MODI BENGAL VISIT
FIRST BHARAT SLEEPER TRAIN

ETV Bharat Bangla Team

সম্পাদকের পছন্দ

