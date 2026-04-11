WATCH LIVE: বাংলা পরিবর্তনের জন্যে তৈরি, যেখানে বেশি ভোট সেখানেই বিজেপির জয়জয়াকার - MODI ADDRESSES ELECTION RALLY
Published : April 11, 2026 at 12:00 PM IST|
Updated : April 11, 2026 at 12:40 PM IST
বঙ্গ ভোটের প্রচারে 'গেরুয়া ঝড়' ৷ একই দিনে প্রায় ময়দানে বিজেপি'র দুই 'ঘোড়া' ৷ একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, অন্যদিকে অমিত শাহ ৷ 2026 বিধানসভা নির্বাচনে তৃতীয়বার প্রচারে বাংলায় মোদি ৷ এই মুহূর্তে কালনায় জনসভা করছেন প্রধানমন্ত্রী । 1982 সালের পরে এই প্রথম কোনও প্রধানমন্ত্রী কালনায় জনসভা করছেন ৷ কাটোয়ার কালনা 1 নম্বর ব্লকের সিমলনে জনসভায় বক্তব্য রাখছেন মোদি । প্রধানমন্ত্রীর জনসভা ঘিরে বিজেপি নেতা-কর্মীদের উৎসাহ তুঙ্গে। এরপর মোদি জনসভা করবেন জঙ্গিপুরের জনসভা করবেন। এই প্রথম মুর্শিদাবাদে পা-রাখবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। 2021 নির্বাচনে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদের মাটিতে জোড়া পদ্ম ফুটিয়েছে বিজেপি ৷ দলীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, এবার তাদের লক্ষ্য নবাবের মাটিতে অন্তত 6টি আসন জেতা ৷ দিনের শেষে মোদি জনসভা করবেন দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমান্ডিতে ৷ এখানে দুই দিনাজপুর, মালদের বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা করবেন মোদি ৷
