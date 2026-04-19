শনির রাতেই বঙ্গে মোদি, দিলীপের সমর্থনে মোহন যাদবের রোড-শো; দেখুন ভিডিয়ো - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 19, 2026 at 9:27 AM IST
ভোটের আগে আজ শেষ রবিবার। ভোটপ্রচার করতে শনিবার রাতেই রাজ্যে এসেছেন নরেন্দ্র মোদি। আজ চার জায়গায় সভা রয়েছে তাঁর। গতকাল কোয়েম্বাটুর থেকে আকাশ পথে অন্ডালের কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরে এসে পৌঁছন নরেন্দ্র মোদি। তারপর সেখান থেকে সড়কপথে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের বেসরকারি হোটেল আইটিসি ফর্চুন পার্কে রাত 11.15 মিনিটে পৌঁছন। সেখান থেকেই তিনি আজ বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের জনসভায় যোগ দেবেন। প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে মুড়ে ফেলা হয় দুর্গাপুরে সিটি সেন্টার চত্বর থেকে সমস্ত রাস্তাঘাট এবং হোটেলের চারপাশ।
এদিকে, প্রথম দফার ভোট প্রচারের শেষ দিকে জমে উঠেছে জনসংযোগ এবং নির্বাচনী প্রচার। একদিকে যেমন তৃণমূলের হয়ে প্রচারে করছেন দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে তারকা প্রচারকরা ৷ অন্যদিকে, বিজেপির হয়েও স্টার ক্যাম্পিংয়ের জন্য আসছে ত্রিপুরা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীরা। বঙ্গে বিজেপি প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্তী অমিত শাহ থেকে নানা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা ৷
শনিবার খড়গপুর সদরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের হয়ে রোড শো করেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। খড়গপুরের রাস্তায় ছিল বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ঢল। তাঁরা মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছিলেন। দিলীপকে জিতিয়ে বাংলায় বিজেপি সরকার গড়ার আহ্বান জানান মোহন যাদব ৷
