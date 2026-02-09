ETV Bharat / Videos

LIVE: প্রযুক্তির দাস হবেন না, পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী; পরীক্ষা পে চর্চা দেখুন সরাসরি... - PARIKSHA PE CHARCHA 2026

6 ফেব্রুয়ারি, 2026 পরীক্ষা পে চর্চার নবম সংস্করণের প্রথম এপিসোডের ছবি (ফাইল চিত্র পিটিআই)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 9, 2026 at 10:16 AM IST

1 Min Read
চাপমুক্ত পরীক্ষার মাস্টারক্লাসে প্রধানমন্ত্রী ৷ পরীক্ষা পে চর্চা 2026-এর নবম সংস্করণের আজ দ্বিতীয় পর্ব ৷ প্রথম পর্বের তিনদিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজও পড়ুয়াদের মুখোমুখি হয়েছেন ৷ তাঁর এই কর্মসূচির লক্ষ্য হলো চাপমুক্ত পরীক্ষা এবং সামগ্রিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করা । পরীক্ষা পে চর্চা (পিপিসি)-এর নবম সংস্করণের অধীনে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশজুড়ে শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সোমবার দ্বিতীয় পর্ব শুরুর আগে এক্স পোস্টে এটি দেখার অনুরোধ করেছেন নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি লেখেন, "পরীক্ষা পে চর্চা'-র দ্বিতীয় পর্বটি একটি বিশেষ পর্ব। এতে ভারতের বিভিন্ন শহরের শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়েছে । অবশ্যই দেখবেন !" এই বিশেষ অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায়... 

সম্পাদকের পছন্দ

