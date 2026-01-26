স্বর্ণাভ সমুদ্র সৈকতে বিশেষ বালুশিল্প, প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা সুদর্শনের - SAND ART ON REPUBLIC DAY 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 26, 2026 at 7:56 AM IST
ফের বালির ভাস্কর্যে নিজের শিল্পসত্ত্বা ফুটিয়ে তুললেন শিল্পী ৷ পদ্মশ্রী সুর্দশন পট্টনায়েক বিশেষ দিনকে স্মরণীয় করে রাখতে বালিতে তাঁর শিল্প ফুটিয়ে তোলেন ৷ দেশের 77তম প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পুরীর স্বণার্ভ সমুদ্রসৈকতে ফুটিয়ে তুললেন বালির ভাস্কর্য ৷ তাতে লিখলেন, হ্যাপি রিপাবলিক ডে 2026 ৷ তার উপরে হিন্দিতে লেখা মেরা ভারত মহান ৷ পদ্মশ্রী প্রাপক বালুশিল্পীর এই ভাস্কর্য দেখতে পুরীর সমুদ্রতটে উপচে পড়েছে পর্যটকদের ভিড় ৷ প্রজাতন্ত্র দিবস পুরো দেশজুড়ে উদযাপন হতে চলেছে । সর্বত্রই তার ব্যাপক প্রস্তুতি চোখে পড়ছে । এই দিনে সমগ্র ভারতজুড়ে গর্ব, উৎসাহ এবং দেশপ্রেমের এক চেতনা অনুভূত হয় ।
1950 সালের 26 জানুয়ারি ভারতের সংবিধান কার্যকর হয় । ভারত গণতান্ত্রিক ও প্রজাতন্ত্রী দেশ হয়ে ওঠে। সেই দিন স্মরণীয় করে রাখতে প্রতি বছর 26 জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয় ৷ প্রতি বছরের মতো, এবারও প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে। কুচকাওয়াজে ভারতের সামরিক শক্তি, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধ প্রদর্শন করা হবে। পাশাপাশি ট্যাবলোর মধ্যে দিয়ে দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রদর্শিত হয় এদিন ৷
ফের বালির ভাস্কর্যে নিজের শিল্পসত্ত্বা ফুটিয়ে তুললেন শিল্পী ৷ পদ্মশ্রী সুর্দশন পট্টনায়েক বিশেষ দিনকে স্মরণীয় করে রাখতে বালিতে তাঁর শিল্প ফুটিয়ে তোলেন ৷ দেশের 77তম প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পুরীর স্বণার্ভ সমুদ্রসৈকতে ফুটিয়ে তুললেন বালির ভাস্কর্য ৷ তাতে লিখলেন, হ্যাপি রিপাবলিক ডে 2026 ৷ তার উপরে হিন্দিতে লেখা মেরা ভারত মহান ৷ পদ্মশ্রী প্রাপক বালুশিল্পীর এই ভাস্কর্য দেখতে পুরীর সমুদ্রতটে উপচে পড়েছে পর্যটকদের ভিড় ৷ প্রজাতন্ত্র দিবস পুরো দেশজুড়ে উদযাপন হতে চলেছে । সর্বত্রই তার ব্যাপক প্রস্তুতি চোখে পড়ছে । এই দিনে সমগ্র ভারতজুড়ে গর্ব, উৎসাহ এবং দেশপ্রেমের এক চেতনা অনুভূত হয় ।
1950 সালের 26 জানুয়ারি ভারতের সংবিধান কার্যকর হয় । ভারত গণতান্ত্রিক ও প্রজাতন্ত্রী দেশ হয়ে ওঠে। সেই দিন স্মরণীয় করে রাখতে প্রতি বছর 26 জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয় ৷ প্রতি বছরের মতো, এবারও প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে। কুচকাওয়াজে ভারতের সামরিক শক্তি, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধ প্রদর্শন করা হবে। পাশাপাশি ট্যাবলোর মধ্যে দিয়ে দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রদর্শিত হয় এদিন ৷