ETV Bharat / Videos

স্বর্ণাভ সমুদ্র সৈকতে বিশেষ বালুশিল্প, প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা সুদর্শনের - SAND ART ON REPUBLIC DAY 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
দেশবাসীকে শুভেচ্ছা বালুশিল্পীর (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 26, 2026 at 7:56 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ফের বালির ভাস্কর্যে নিজের শিল্পসত্ত্বা ফুটিয়ে তুললেন শিল্পী ৷ পদ্মশ্রী সুর্দশন পট্টনায়েক বিশেষ দিনকে স্মরণীয় করে রাখতে বালিতে তাঁর শিল্প ফুটিয়ে তোলেন ৷ দেশের 77তম প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পুরীর স্বণার্ভ সমুদ্রসৈকতে ফুটিয়ে তুললেন বালির ভাস্কর্য ৷ তাতে লিখলেন, হ্যাপি রিপাবলিক ডে 2026 ৷ তার উপরে হিন্দিতে লেখা মেরা ভারত মহান ৷ পদ্মশ্রী প্রাপক বালুশিল্পীর এই ভাস্কর্য দেখতে পুরীর সমুদ্রতটে উপচে পড়েছে পর্যটকদের ভিড় ৷ প্রজাতন্ত্র দিবস পুরো দেশজুড়ে উদযাপন হতে চলেছে । সর্বত্রই তার ব্যাপক প্রস্তুতি চোখে পড়ছে । এই দিনে সমগ্র ভারতজুড়ে গর্ব, উৎসাহ এবং দেশপ্রেমের এক চেতনা অনুভূত হয় । 

1950 সালের 26 জানুয়ারি ভারতের সংবিধান কার্যকর হয় । ভারত গণতান্ত্রিক ও প্রজাতন্ত্রী দেশ হয়ে ওঠে। সেই দিন স্মরণীয় করে রাখতে প্রতি বছর 26 জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয় ৷ প্রতি বছরের মতো, এবারও প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে। কুচকাওয়াজে ভারতের সামরিক শক্তি, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধ প্রদর্শন করা হবে। পাশাপাশি ট্যাবলোর মধ্যে দিয়ে দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রদর্শিত হয় এদিন ৷

ফের বালির ভাস্কর্যে নিজের শিল্পসত্ত্বা ফুটিয়ে তুললেন শিল্পী ৷ পদ্মশ্রী সুর্দশন পট্টনায়েক বিশেষ দিনকে স্মরণীয় করে রাখতে বালিতে তাঁর শিল্প ফুটিয়ে তোলেন ৷ দেশের 77তম প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পুরীর স্বণার্ভ সমুদ্রসৈকতে ফুটিয়ে তুললেন বালির ভাস্কর্য ৷ তাতে লিখলেন, হ্যাপি রিপাবলিক ডে 2026 ৷ তার উপরে হিন্দিতে লেখা মেরা ভারত মহান ৷ পদ্মশ্রী প্রাপক বালুশিল্পীর এই ভাস্কর্য দেখতে পুরীর সমুদ্রতটে উপচে পড়েছে পর্যটকদের ভিড় ৷ প্রজাতন্ত্র দিবস পুরো দেশজুড়ে উদযাপন হতে চলেছে । সর্বত্রই তার ব্যাপক প্রস্তুতি চোখে পড়ছে । এই দিনে সমগ্র ভারতজুড়ে গর্ব, উৎসাহ এবং দেশপ্রেমের এক চেতনা অনুভূত হয় । 

1950 সালের 26 জানুয়ারি ভারতের সংবিধান কার্যকর হয় । ভারত গণতান্ত্রিক ও প্রজাতন্ত্রী দেশ হয়ে ওঠে। সেই দিন স্মরণীয় করে রাখতে প্রতি বছর 26 জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয় ৷ প্রতি বছরের মতো, এবারও প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে। কুচকাওয়াজে ভারতের সামরিক শক্তি, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধ প্রদর্শন করা হবে। পাশাপাশি ট্যাবলোর মধ্যে দিয়ে দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রদর্শিত হয় এদিন ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

SAND ARTIST SUDARSAN PATTNAIK
PURI SAND ART ON REPUBLIC DAY
বালুশিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েক
প্রজাতন্ত্র দিবস 2026
SAND ART ON REPUBLIC DAY 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bangla Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

ROYAL BENGAL TIGER SUNDARBAN

শাবকদের নিয়ে সাঁতার কাটছে রয়্যাল বেঙ্গল, সুন্দরবনে চমকপ্রদ দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি পর্যটকদের

January 24, 2026 at 6:31 PM IST
SARASWATI PUJA 2026

সরস্বতী পুজোয় থিমের চমক, ছাত্রছাত্রীদের হাতে তৈরি 'অপারেশন সিঁদুর'; দেখুন ভিডিয়ো

January 23, 2026 at 6:05 PM IST
SARASWATI PUJA 2026

মেদিনীপুরে সরস্বতী পুজোয় জমজমাট থিম; দেশপ্রেম থেকে নিরাকার ভগবান, বাহারি ভাবনায় বাণী বন্দনা

January 23, 2026 at 12:20 PM IST
THEFT AT JEWELLERY SHOP

সোনার দোকানের শাটার ভেঙে 50 লক্ষ টাকার গয়না চুরি ! খোয়া গিয়েছে নগদ

January 10, 2026 at 4:47 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.